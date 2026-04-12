Telangana TS Class 11-12 Result 2026 Update: तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम आज सुबह 11 बजे हो सकते हैं जारी; tgbie.cgg.gov.in पर ऐसे करें रिजल्ट चेक

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Telangana TS Class 11-12 Result 2026 Update: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) आज वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. बोर्ड अधिकारियों ने पुष्टि की है कि परिणामों की घोषणा आज सुबह 11 बजे हैदराबाद स्थित TGBIE कार्यालय से की जाएगी. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अपने अंकों का विवरण (Marks Memo) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकेंगे.

परिणाम कहाँ और कैसे चेक करें

बोर्ड की ओर से छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. आधिकारिक वेबसाइटों पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण यदि साइट धीमे चले, तो छात्र वैकल्पिक माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं. परिणाम देखने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें: यह भी पढ़े: Telangana TS Class 11-12 Result 2026 Update: तेलंगाना इंटरमीडिएट 11वीं-12वीं के नतीजे आज हो सकते हैं जारी, tgbie.cgg.gov.in पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

सबसे पहले TGBIE की आधिकारिक वेबसाइट tgbienew.cgg.gov.in या tgbie.cgg.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए "Results" टैब पर क्लिक करें.

अब वर्ष 2026, अपनी कक्षा (प्रथम या द्वितीय वर्ष), श्रेणी (Category) और परीक्षा का प्रकार चुनें.

इसके बाद अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करें और "Get Memo" बटन पर क्लिक करें.

आपका मार्क्स मेमो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड और सेव कर सकते हैं.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपने हॉल टिकट नंबर संभाल कर रखें, क्योंकि परिणाम देखने के लिए यह अनिवार्य है. डिजिटल रूप से डाउनलोड की गई मार्कशीट का उपयोग अनंतिम (provisional) प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। आधिकारिक मूल अंक पत्र (Original Marks Memo) बाद में संबंधित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे.

परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद सर्वर पर लोड बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी तरह की विसंगति या तकनीकी समस्या होने पर छात्र बोर्ड की आधिकारिक हेल्पलाइन या अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.