UP Board Result 2026: आज शाम 4 बजे आएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम, 52 लाख छात्रों का इंतजार होगा खत्म

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Board of Secondary Education) यानी यूपीएमएसपी (UPMSP) के 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है. बोर्ड के सचिव भगवती सिंह (Bhagwati Singh) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं (UP Board Class 10th) (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट आज, 23 अप्रैल को शाम 4:00 बजे घोषित किया जाएगा. परिणामों की घोषणा परिषद के प्रयागराज स्थित मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी. इसके तुरंत बाद, बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर रिजल्ट लिंक सक्रिय कर दिए जाएंगे. यह भी पढ़ें: UP Board Result 2026 Date: इंतजार ख़त्म! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी; upmsp.edu.in पर ऐसे करें परिणाम चेक
रिजल्ट चेक करने के आधिकारिक पोर्टल
भारी ट्रैफिक की संभावना को देखते हुए, बोर्ड ने परिणाम देखने के लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं। छात्र निम्नलिखित वेबसाइटों पर अपना रोल नंबर दर्ज कर मार्कशीट देख सकते हैं:
- edu.in
- nic.in
- digilocker.gov.in
इसके अलावा, छात्र 'लाइव हिंदुस्तान' के करियर पोर्टल पर भी अपने नतीजे देख सकेंगे.
ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया
छात्र इन आसान स्टेप्स के जरिए अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edu.in पर जाएं.
- होमपेज पर अपनी कक्षा के अनुसार 'यूपी बोर्ड हाईस्कूल (10वीं) रिजल्ट 2026' या 'यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट (12वीं) रिजल्ट 2026' के लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी मार्कशीट खोलने के लिए अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं.
- आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा; इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट जरूर ले लें. यह भी पढ़ें: UPMSP UP Board Result 2026 Udate: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जल्द होगा घोषित, छात्र रोल नंबर रखें तैयार; upmsp.edu.in पर ऐसे चेक करें परिणाम
उमंग (UMANG) ऐप से कैसे देखें परिणाम?
यदि वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक हो, तो छात्र उमंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं:
- प्ले स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करें.
- सर्च बार में ‘UP Board’ टाइप करें और अपनी कक्षा के रिजल्ट लिंक को चुनें.
- अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट करें। आपका डिजिटल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
महत्वपूर्ण आंकड़े
इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे. बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी की है. डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ने डिजीलॉकर पर भी परिणाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिससे छात्र अपनी प्रमाणित डिजिटल मार्कशीट कहीं भी उपयोग कर सकेंगे.