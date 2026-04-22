UPMSP UP Board Result 2026 Udate: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जल्द होगा घोषित, छात्र रोल नंबर रखें तैयार; upmsp.edu.in पर ऐसे चेक करें परिणाम

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UPMSP UP Board Result 2026 Udate: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् (UPMSP) द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम जल्द ही घोषित किए जा सकते हैं. बोर्ड आधिकारिक तौर पर नतीजों की तारीख और समय की घोषणा किसी भी वक्त कर सकता है. इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया था, जिन्हें अब अपने भविष्य की राह तय करने के लिए परिणामों का इंतजार है. डिजीलॉकर पोर्टल पर रिजल्ट को लेकर 'कमिंग सून' (Coming Soon) का स्टेटस दिखने लगा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि बोर्ड तैयारी के अंतिम चरण में है.

25 अप्रैल तक परिणाम जारी होने का अनुमान

मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार, यूपी बोर्ड 25 अप्रैल 2026 तक नतीजे जारी कर सकता है. परिषद् आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम घोषित करता है, जिसके तुरंत बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक सक्रिय कर दिए जाते हैं. बता दें कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच किया गया था. मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब डेटा अपलोडिंग का काम चल रहा है.

कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

परिणाम घोषित होने के बाद छात्र निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों से अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे:

आधिकारिक वेबसाइट: upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर जाकर.

डिजीलॉकर: results.digilocker.gov.in के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट प्राप्त की जा सकती है.

SMS सुविधा: इंटरनेट न होने की स्थिति में छात्र एसएमएस के जरिए भी अपना स्कोर कार्ड प्राप्त कर सकेंगे.

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को केवल अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी.

राज्य सरकार करेगी टॉपर्स का सम्मान

पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार इस साल भी मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करेगी. राज्य स्तर पर टॉप करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार, लैपटॉप या टैबलेट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. बोर्ड द्वारा रिजल्ट के साथ ही हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की अलग-अलग टॉपर्स लिस्ट और जिलेवार प्रदर्शन का विवरण भी साझा किया जाएगा.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए केवल यूपीएमएसपी (UPMSP) की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. परिणाम जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्या आ सकती है, ऐसी स्थिति में छात्र धैर्य रखें और डिजीलॉकर या एसएमएस जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग करें.