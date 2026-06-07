INDIA Bloc Meeting: मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन की कल दिल्ली में बड़ी बैठक, 23 विपक्षी दल होंगे शामिल

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Delhi INDIA Bloc Meeting: आगामी लोकसभा और विभिन्न राज्यों के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच विपक्षी गठबंधन 'INDIA जनबंधन' की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई है. इस विशेष बैठक में देश के 23 प्रमुख राजनीतिक दलों ने शामिल होने की पुष्टि कर दी है. गठबंधन के नेता इस मंच पर एकजुट होकर केंद्र की वर्तमान नीतियों के खिलाफ साझा रणनीति और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे.

इस बैठक को आगामी समय में विपक्ष की एकजुटता को और मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. साझा मुद्दों पर सभी दलों को एक मंच पर लाना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है. यह भी पढ़े: NEET UG Paper Leak Row: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद NTA का बड़ा फैसला, 3 मई को संपन्न हुई परीक्षा रद्द, दोबारा होंगे एग्जाम

जयराम रमेश पोस्ट

23 राजनीतिक दलों ने सोमवार, 8 जून 2026 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली INDIA जनबंधन की बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। कुछ दलों ने अपने-अपने कारणों से इस विशेष बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है -हालांकि उन्होंने मोदी सरकार की उन नीतियों और… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 7, 2026

कुछ दलों ने जताई असमर्थता, लेकिन मुद्दों पर साथ

गठबंधन के सूत्रों के अनुसार, कुछ घटक दलों ने अपने-अपने अपरिहार्य कारणों से इस बैठक में भौतिक रूप से शामिल होने में असमर्थता जताई है. हालांकि, बैठक से दूरी बनाने के बावजूद इन दलों ने गठबंधन के वैचारिक रुख और उठाए जा रहे मुद्दों का कड़ा समर्थन किया है.

इन दलों ने लिखित या मौखिक संदेशों के माध्यम से वर्तमान सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध व्यक्त किया है, जिन्हें वे लोकतांत्रिक संस्थाओं और आम जनता के हितों के खिलाफ मानते हैं.

सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष के साझा आरोप

इस बैठक के एजेंडे में सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विपक्षी दल लगातार हमलावर रहे हैं. गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि सरकार की मौजूदा नीतियां लाखों भारतीयों से उनके वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर रही हैं और संविधान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. इसके साथ ही जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का मुद्दा भी इस बैठक में प्रमुखता से उठेगा.

आर्थिक मोर्चे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. गठबंधन का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू बजट बिगड़ गया है और करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी को गंभीर नुकसान पहुंचा है. युवाओं के रोजगार के अवसरों और देश के निवेश माहौल के कमजोर होने को लेकर भी बैठक में चिंता जताई जाएगी.

'विविधता में एकजुटता' का संदेश

विपक्षी गठबंधन ने इस बैठक से पहले साझा संदेश जारी करते हुए कहा है कि भारत देश की तरह ही 'INDIA जनबंधन' भी अपनी तमाम विविधता और वैचारिक मतभेदों के बावजूद पूरी तरह एकजुट होकर खड़ा है. सोमवार को होने वाली इस बैठक के बाद गठबंधन की ओर से एक साझा बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भविष्य के आंदोलनों और रणनीतियों की घोषणा की जा सकती है.