ICC Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, जड़ें हैं सबसे ज्यादा छक्के, देखें टॉप-5 की लिस्ट

हरमनप्रीत कौर (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI Women)

ICC Women's T20 World Cup 2026: आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 (ICC Womens T20 World Cup 2026) का क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून से इंग्लैंड में होगी. इस बार कुल 12 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी, जिन्हें दो ग्रुपों में बांटा गया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में होगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान की भूमिका निभाएंगी. टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 14 जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद भारतीय टीम नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों का सामना करेगी. ऐसे में फैंस की नजरें टीम इंडिया के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, Only Test Day 1 Stumps: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दिन टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, ऐसा रहा पहले दिन का खेल

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है. इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स करेंगे. 5 जुलाई तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी खिताब जीतने की प्रबल दावेदारों में शामिल है. कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा जैसे खिलाड़ियों से भारतीय फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं.

महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं. कुछ खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और खूब छक्के भी लगाए. ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज

हरमनप्रीत कौर: इस लिस्ट में पहला नाम भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का है. हरमनप्रीत कौर महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज हैं. हरमनप्रीत कौर ने अब तक 39 मैचों की 33 पारियों में 726 रन बनाए हैं. इस दौरान हरमनप्रीत कौर के बल्ले से 19 छक्के निकले हैं. महिला टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली दुनिया की दूसरी बल्लेबाज भी हैं.

स्मृति मंधाना: भारतीय टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना इस सूची में दूसरे पायदान पर हैं. स्मृति मंधाना ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में 25 मैच खेलते हुए 524 रन बनाए हैं. इस दौरान स्मृति मंधाना ने 11 छक्के लगाए हैं. स्मृति मंधाना के बल्ले से चार अर्धशतक भी निकले हैं.

शेफाली वर्मा: टीम इंडिया की विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर शेफाली वर्मा इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं. शेफाली वर्मा ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 14 मुकाबले खेले हैं और 362 रन बनाए हैं. इस दौरान शेफाली वर्मा ने 10 छक्के लगाए हैं. आगामी टूर्नामेंट में शेफाली वर्मा के पास इस आंकड़े को और बेहतर करने का मौका होगा.

अमिता शर्मा: पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर अमिता शर्मा इस सूची में चौथे स्थान पर हैं. अमिता शर्मा ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में 12 मैचों के दौरान 100 रन बनाए हैं. अमिता शर्मा के बल्ले से कुल 3 छक्के निकले हैं.

ऋचा घोष: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली ऋचा घोष ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान ऋचा घोष ने 187 रन बनाए हैं और 2 छक्के लगाए हैं. ऋचा घोष का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 47 रन रहा है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट:

1. हरमनप्रीत कौर - 19 छक्के

2. स्मृति मंधाना - 11 छक्के

3. शेफाली वर्मा - 10 छक्के

4. अमिता शर्मा - 3 छक्के

5. ऋचा घोष - 2 छक्के.