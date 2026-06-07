Explainer: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की क्या है न्यूनतम आयु सीमा, जानें किस आधार पर वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Explainer: क्रिकेट के खेल में समय के साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. खेल के प्रारूप से लेकर नियमों तक में लगातार बदलाव हुआ है. एक समय क्रिकेट सिर्फ सफेद कपड़ों और लाल गेंद के साथ खेला जाता था, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट के साथ-साथ वनडे और टी20 जैसे प्रारूप भी काफी लोकप्रिय हो चुके हैं. क्रिकेट का खेल जितना आधुनिक हुआ है, उतने ही नए नियम भी इसमें शामिल किए गए हैं. यह भी पढ़ें: Team India T20I Squads Announced: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने

इन्हीं नियमों में एक महत्वपूर्ण नियम खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु सीमा से जुड़ा है. हाल ही में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में जगह मिलने के बाद यह नियम एक बार फिर चर्चा में आ गया है. वैभव भारतीय टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है और क्या 15 साल से कम उम्र का खिलाड़ी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है.

वैभव सूर्यवंशी को 15 साल की उम्र में मिला मौका

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है. वैभव सूर्यवंशी की उम्र फिलहाल 15 साल है और उन्होंने इस चयन के साथ सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है. सचिन को पहली बार 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारतीय टीम में मौका मिला था.

वैभव सूर्यवंशी के चयन के बाद क्रिकेट फैंस के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए. आइए इस नियम को विस्तार से समझते हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 19 नवंबर 2020 को न्यूनतम आयु नीति (Minimum Age Policy) लागू की थी. इस नीति के अनुसार किसी भी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए 15 वर्ष होनी चाहिए.

यह नियम पुरुष, महिला और अंडर-19 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समेत सभी ICC प्रतियोगिताओं और द्विपक्षीय सीरीज पर लागू होता है. इससे पहले ICC की ओर से कोई आधिकारिक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी.

क्या 15 वर्ष से कम उम्र का खिलाड़ी भी खेल सकता है?

ICC के नियमों के अनुसार विशेष परिस्थितियों में 15 वर्ष से कम आयु का खिलाड़ी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकता है. इसके लिए संबंधित देश के क्रिकेट बोर्ड को ICC से विशेष अनुमति लेनी होती है. ICC खिलाड़ी के अनुभव, तकनीकी क्षमता, मानसिक विकास, शारीरिक फिटनेस और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करता है.

यदि ICC को लगता है कि खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, तो उसे 15 वर्ष से कम उम्र में भी खेलने की अनुमति दी जा सकती है.

क्यों बनाई गई न्यूनतम आयु सीमा?

ICC ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह नीति लागू की थी.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेज गेंदबाजों का सामना करना, लगातार यात्रा करना और बड़े स्तर पर प्रदर्शन का दबाव झेलना आसान नहीं होता. कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए चोट का खतरा अधिक होता है और वे मानसिक रूप से भी उस दबाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते.

इसी वजह से ICC ने न्यूनतम आयु सीमा तय की ताकि युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त तैयारी और विकास का समय मिल सके. यह नियम खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है?

पाकिस्तान के हसन रजा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ियों में गिना जाता है. उन्होंने 14 साल और 227 दिन की उम्र में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था.

हसन रजा ने 1996 से 2005 के बीच पाकिस्तान के लिए 7 टेस्ट और 16 वनडे मुकाबले खेले. हालांकि उनकी वास्तविक उम्र को लेकर वर्षों से विवाद बना हुआ है और कई विशेषज्ञों ने उनके आधिकारिक रिकॉर्ड पर सवाल भी उठाए हैं.

भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं वैभव सूर्यवंशी

यदि वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में खेलने का मौका मिलता है तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. वैभव सूर्यवंशी का चयन 15 साल की उम्र में हुआ है और वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सबसे बड़े सितारों में से एक माने जा रहे हैं. अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि उन्हें अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका कब मिलता है.