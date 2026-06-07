Kerala Lottery Result Today Update: केरल लॉटरी 'Samrudhi SM-58' के नतीजे दोपहर 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची LIVE

विजेताओं के लिए भारी पुरस्कार राशि

केरल समृद्धि साप्ताहिक लॉटरी के तहत विभिन्न श्रेणियों में आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाते हैं. आज दोपहर घोषित होने वाले ड्रा के लिए पुरस्कारों का वर्गीकरण इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

यहां देखें विजेताओं की सूचि लाइव

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (सटीक सीरीज और नंबर मैच होने पर)

द्वितीय पुरस्कार: 30 लाख रुपये

तृतीय पुरस्कार: 5 लाख रुपये

कहां और कैसे जांचें समृद्धि SM-58 के परिणाम

लॉटरी प्रक्रिया दोपहर 3 बजे शुरू होने और ड्रा संपन्न होने के बाद भाग्यशाली विजेताओं की पूरी सूची और परिणाम चार्ट आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड कर दिए जाएंगे. प्रतिभागी अपने टिकट का मिलान करने के लिए statelottery.kerala.gov.in , keralalotteries.info , या keralalotteryresult.net पर जा सकते हैं. पोर्टल पर जाने के बाद उम्मीदवारों को 'Kerala Lottery Result Chart 2026' के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इंटरनेट पर आज के इस परिणाम को लेकर अभी से ही "Kerala lottery result today" और "Samrudhi SM-58 result" जैसे कीवर्ड्स काफी ट्रेंड कर रहे हैं.

पूरी तरह सुरक्षित और विनियमित व्यवस्था

केरल में राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी और कानूनी नियमों के तहत काम करती है. अधिकारियों ने सभी टिकट धारकों को सख्त हिदायत दी है कि वे सोशल मीडिया या किसी अन्य अनधिकृत माध्यम पर भरोसा करने के बजाय केवल केरल सरकार के आधिकारिक गजट (Kerala Government Gazette) में प्रकाशित होने वाले अंतिम परिणामों से ही अपने टिकट नंबरों का सत्यापन करें.

पुरस्कार राशि का दावा करने की प्रक्रिया

विभाग के नियमों के अनुसार, लॉटरी पुरस्कार का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब भौतिक टिकट का नंबर आधिकारिक परिणाम सूची से पूरी तरह मेल खाता हो. विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने मूल टिकट को बिना किसी नुकसान या कट-फट के सुरक्षित रखें. इनाम राशि का दावा करने के लिए विजेताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने मूल टिकट, पहचान पत्र और आवश्यक कर दस्तावेजों के साथ लॉटरी निदेशालय में आवेदन करना होगा.