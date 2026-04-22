UP Board Result 2026 Date: इंतजार ख़त्म! यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी; upmsp.edu.in पर ऐसे करें परिणाम चेक

UP Board Result 2026 Date: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम की तारीख घोषित कर दी है. बोर्ड द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कल यानी 23 अप्रैल 2026 को शाम 4:00 बजे नतीजों की घोषणा की जाएगी. इस साल परीक्षा में शामिल हुए करीब 52 लाख छात्र कल अपना रिजल्ट देख सकेंगे.
बोर्ड ने दी आधिकारिक जानकारी
यूपी बोर्ड ने अपने आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल के माध्यम से इस संबंध में सूचना साझा की है. बोर्ड मुख्यालय, प्रयागराज से जारी नोटिस के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय से दोनों कक्षाओं के परीक्षाफल एक साथ सार्वजनिक किए जाएंगे. छात्र अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकते हैं. यह भी पढ़े: UPMSP UP Board Result 2026 Udate: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जल्द होगा घोषित, छात्र रोल नंबर रखें तैयार; upmsp.edu.in पर ऐसे चेक करें परिणाम
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी
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— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) April 22, 2026
पिछले साल के मुकाबले जल्दी आ रहा है रिजल्ट
इस वर्ष यूपी बोर्ड ने परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को काफी तेजी से पूरा किया है. गौरतलब है कि पिछले वर्ष (2025) बोर्ड ने 25 अप्रैल को नतीजे घोषित किए थे. इस बार बोर्ड दो दिन पहले ही 23 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है.
वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:
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सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.
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होमपेज पर दिए गए 'हाईस्कूल (10th) रिजल्ट' या 'इण्टरमीडिएट (12th) रिजल्ट' के लिंक पर क्लिक करें.
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अपना रोल नंबर और सुरक्षा कोड (Captcha) दर्ज करें.
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'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.
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भविष्य के संदर्भ के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें.
52 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला
इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 52 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था. परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े इंतजाम किए गए थे. अब कॉपियों के मूल्यांकन के बाद छात्रों को ग्रेडिंग और अंकों का बेसब्री से इंतजार है. बोर्ड अधिकारियों ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें.