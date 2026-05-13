Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन के बाद अस्पताल के CMS का आधिकारिक बयान, शव सुबह 5:55 बजे मृत अवस्था में लाया गया; VIDEO

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Prateek Yadav Death Update: समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया. लखनऊ के सिविल अस्पताल के प्रशासन ने इस मामले में अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है. अस्पताल के अनुसार, 38 वर्षीय प्रतीक यादव को जब अस्पताल लाया गया, तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी. इस खबर के बाद से ही यादव परिवार के समर्थकों और राजनीतिक हस्तियों का अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया है.

अस्पताल प्रशासन का आधिकारिक बयान

सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) देवेश चंद्र पांडेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, "प्रतीक यादव को सुबह 5:55 बजे अस्पताल लाया गया था. परीक्षण के दौरान पाया गया कि वह मृत अवस्था (Brought Dead) में लाए गए थे. नियमों के मुताबिक तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है."

CMS का आधिकारिक बयान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. डॉक्टरों की एक टीम इस प्रक्रिया में जुटी है ताकि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सके. अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. प्रारंभिक तौर पर इसे अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला माना जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

हालिया घटनाक्रम

प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के पुत्र थे. उन्होंने ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त की थी और लखनऊ में एक प्रमुख जिम और रियल एस्टेट का व्यवसाय संचालित करते थे. वह अक्सर अपनी फिटनेस और लग्जरी कारों के शौक के लिए चर्चा में रहते थे. हालांकि वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा में शामिल होने के बाद से राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं.

राजनीतिक गलियारों में शोक

प्रतीक के आकस्मिक निधन से लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी ने पहले ही उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है. जैसे ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होगी, पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार की रस्मों के बारे में जानकारी दी जाएगी.