Prateek Yadav Passes Away: प्रतीक यादव के निधन से सपा परिवार में शोक, बड़े अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि

Prateek Yadav Passes Away: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन ने पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे को स्तब्ध कर दिया है. बुधवार सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनके निधन की पुष्टि होने के बाद, उनके बड़े भाई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

सपा परिवार में शोक की लहर

प्रतीक यादव के इस तरह अचानक चले जाने से पूरे सपा परिवार में शोक व्याप्त है. अखिलेश यादव ने प्रतीक के निधन को अत्यंत दुखद बताते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस दुखद घड़ी में यादव परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. यह भी पढ़े: Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन के बाद अस्पताल के CMS का आधिकारिक बयान, शव सुबह 5:55 बजे मृत अवस्था में लाया गया; VIDEO

अखिलेश यादव का भावुक पोस्ट

मुख्यमंत्री योगी ने व्यक्त की संवेदनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने अपने संदेश में कहा, "पद्म विभूषण स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा यादव जी के पति श्री प्रतीक यादव जी का आकस्मिक निधन अत्यंत दुःखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं." सीएम योगी ने प्रभु श्री राम से शोकाकुल परिजनों को यह अगाध दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

SP की आधिकारिक श्रद्धांजलि

समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से भी प्रतीक यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है. पार्टी ने अपने संदेश में लिखा, "श्री प्रतीक यादव जी का निधन, अत्यंत दुखद! ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. विनम्र श्रद्धांजलि!" पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने भी अस्पताल पहुंचकर और संदेशों के माध्यम से यादव परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है.

अस्पताल में मृत लाए गए थे प्रतीक

सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) देवेश चंद्र पांडेय के अनुसार, प्रतीक यादव को सुबह 5:55 बजे अस्पताल लाया गया था, लेकिन परीक्षण में पाया गया कि उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी. पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 38 वर्षीय प्रतीक यादव अपने पीछे पत्नी अपर्णा यादव और एक बेटी को छोड़ गए हैं. वह अपनी फिटनेस और रियल एस्टेट व्यवसाय के लिए पहचाने जाते थे.