VIDEO: प्रतीक के निधन के बाद अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, छोटे भाई को याद कर हुए भावुक, कहा- 'मेहनती था, जीवन में कुछ करना चाहता था'

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Prateek Yadav Dies: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने छोटे भाई प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि प्रतीक का जाना न केवल यादव परिवार के लिए, बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर एक अपूरणीय क्षति है. प्रतीक यादव, सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, जिनका लखनऊ के एक अस्पताल में बुधवार तड़के निधन हो गया.

मेहनत और भविष्य के सपनों को किया याद

अखिलेश यादव ने प्रतीक के बचपन और उनके संघर्षों को याद करते हुए कहा, "मैंने प्रतीक को बहुत करीब से देखा है. वह बहुत ही मेहनती था और अपनी मेहनत के दम पर जीवन में आगे बढ़ना चाहता था." उन्होंने आगे कहा कि प्रतीक के पास भविष्य के लिए कई योजनाएं और सपने थे, जिन्हें पूरा करने के लिए वह काफी गंभीर था. यह भी पढ़े: Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन से सपा परिवार में शोक, पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि; सीएम योगी ने भी जताया दुख

प्रतीक के निधन के बाद अस्पताल पहुंचे अखिलेश

दो महीने पहले हुई थी आखिरी मुलाकात

अखिलेश यादव ने साझा किया कि उनकी प्रतीक से आखिरी मुलाकात करीब दो महीने पहले हुई थी. उन्होंने याद करते हुए बताया, "प्रतीक एक बहुत अच्छा इंसान था. उस मुलाकात के दौरान मैंने उसे अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी थी." उन्होंने इस बात पर गहरा दुख जताया कि इतनी कम उम्र में प्रतीक अब हमारे बीच नहीं रहा.

स्वास्थ्य और व्यापारिक चुनौतियों का जिक्र

अखिलेश यादव के अनुसार, प्रतीक अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वे कुछ निजी चुनौतियों का सामना कर रहे थे. अखिलेश ने संकेत दिया कि प्रतीक को व्यापारिक (फाइनेंशियल) क्षेत्र में कुछ नुकसान हुआ था, जिससे वे मानसिक तनाव में थे. उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे नुकसान से लोग दुखी और तनावग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रतीक अपनी मेहनत से सब कुछ फिर से ठीक करने के प्रयास में जुटे थे.

कानूनी और पारिवारिक प्रक्रिया पर रुख

मौत की परिस्थितियों और आगे की कार्यवाही के संबंध में अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि परिवार पूरी तरह से कानून और बड़ों के फैसलों के साथ है. उन्होंने कहा, "कानून और परिवार के बड़े सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे. हम इस मामले में उचित कानूनी रास्ता अपनाएंगे." परिवार फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताओं का इंतजार कर रहा है.

सिविल अस्पताल में डेड घोषित

प्रतीक यादव को बुधवार तड़के लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल प्रशासन के अनुसार, उन्हें 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने से पहले मृत्यु) अवस्था में लाया गया था. इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. प्रतीक के निधन से उनकी पत्नी अपर्णा यादव और पूरे यादव कुनबे में मातम का माहौल है.