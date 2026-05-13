Prateek Yadav Dies: प्रतीक यादव की मौत की असली वजह क्या? शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, रिपोर्ट का इंतजार

Prateek Yadav

Prateek Yadav Dies: समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह निधन हो गया. 38 वर्षीय प्रतीक को सुबह करीब 5:30 बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूत्रों के अनुसार, अस्पताल लाने से पहले ही रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी. इस दुखद खबर के बाद पूरे यादव परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की वजह

प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया, तब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी. मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार और पुलिस प्रशासन को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह साफ हो सकेगा कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई या इसके पीछे कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारण था. यह भी पढ़े: Prateek Yadav Death: प्रतीक यादव के निधन से सपा परिवार में शोक, पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि; सीएम योगी ने भी जताया दुख

पारिवारिक रिश्तों में तनाव और तलाक की चर्चाएं

प्रतीक यादव पिछले कुछ दिनों से अपने निजी जीवन को लेकर चर्चा में थे. सोशल मीडिया पर उनके कुछ कथित पोस्ट वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से अलग होने और तलाक लेने की बात कही थी. इन पोस्ट्स में उन्होंने पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव का भी संकेत दिया था. हालांकि, परिवार की ओर से इन खबरों पर कभी कोई औपचारिक मुहर नहीं लगाई गई थी, लेकिन उनकी अचानक मौत ने इन चर्चाओं को दोबारा हवा दे दी है.

राजनीति से दूरी और फिटनेस का शौक

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई होने के बावजूद प्रतीक यादव ने कभी राजनीति में रुचि नहीं दिखाई. उन्होंने खुद को बिजनेस और फिटनेस तक ही सीमित रखा. लखनऊ में उनका अपना जिम 'द फिटनेस प्लैनेट' है. प्रतीक, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. वह अक्सर अपनी महंगी कारों और बॉडीबिल्डिंग के शौक के कारण युवाओं के बीच चर्चा का विषय रहते थे.

अस्पताल में उमड़ी समर्थकों की भीड़

निधन की खबर मिलते ही सिविल अस्पताल के बाहर प्रशंसकों और राजनीतिक नेताओं का जुटना शुरू हो गया है. समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शोक व्यक्त करने पहुंच रहे हैं. फिलहाल, पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल परिसर में मुस्तैदी बढ़ा दी है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा.