Odisha Shocker: न्याय के लिए संघर्ष; महिला का शव साइकिल पर लादकर 12 किमी दूर थाने पहुंचे परिजन, वीडियो वायरल

महिला का शव साइकिल पर लादकर 12 किमी दूर थाने पहुंचे परिजन (Photo Credits: X)

बालासोर (ओडिशा), 13 मई: ओडिशा (Odisha) के बालासोर जिले (Balasore District) से विरोध प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. मंगलवार को एक 45 वर्षीय महिला के परिजनों ने पुलिस की कथित ढुलमुल कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना आक्रोश जताने के लिए शव को साइकिल पर लादा और 12 किलोमीटर का सफर तय कर खैरा पुलिस स्टेशन (Khaira Police Station) पहुंचे. यह कदम पड़ोस में हुए एक विवाद के दौरान महिला की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के विरोध में उठाया गया. यह भी पढ़ें: Odisha Shocker: ओडिशा के अस्पताल में 'लापरवाही' के कारण 6 मरीजों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश

विवाद और हत्या का मामला

मृतक की पहचान हरिपुर गांव की कमला सेठी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, रविवार को एक निर्माण परियोजना को लेकर पड़ोसियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कमला की मौत हो गई. इस घटना में उनकी भाभी, शकुंतला सेठी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिनका इलाज फिलहाल कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस पर लापरवाही के आरोप

परिजनों का आरोप है कि घटना की गंभीरता के बावजूद पुलिस ने मुख्य आरोपियों को पकड़ने में तत्परता नहीं दिखाई. मृतक के रिश्तेदार हेमंत सेठी ने बताया, 'चूंकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमने विरोध स्वरूप शव को साइकिल पर रखकर थाने ले जाने का फैसला किया.' साइकिल के कैरियर पर शव को ले जाते हुए परिवार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सार्वजनिक रूप से भारी आक्रोश देखा गया. यह भी पढ़ें: Odisha Shocker: शर्मनाक! युवती और युवक को बैल बनाकर खेत जुतवाया, प्रेम विवाह करने की मिली मिली सजा, ओडिशा के रायगढ़ का VIDEO आया सामने

परिवार ने मृत महिला को साइकिल पर लादकर थाने ले जाकर विरोध प्रदर्शन किया

#WATCH | Balasore, Odisha: One dead after being violently attacked by relatives over a family dispute in Balasore. Local outrage intensifies after the deceased's body was reportedly transported on a bicycle. (12.05) pic.twitter.com/FwTkm2F0hF — ANI (@ANI) May 13, 2026

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और आश्वासन

मामला बढ़ता देख बालासोर के पुलिस अधीक्षक (SP) प्रत्युष दिवाकर सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया. हालांकि, एसपी ने लापरवाही के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि जब परिवार साइकिल पर शव ले जा रहा था, तब एक एंबुलेंस उनके पीछे चल रही थी, लेकिन परिजनों ने वाहन का उपयोग करने से इनकार कर दिया था.

पुलिस प्रशासन ने अब परिवार को आश्वासन दिया है कि फरार चल रहे अन्य दो संदिग्धों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है और मामले की जांच जारी है.