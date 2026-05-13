Prateek Yadav Dies: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन, मौत का कारण स्पष्ट नहीं; VIDEO

Prateek Yadav Dies

Prateek Yadav Dies: समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का मंगलवार सुबह निधन हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, 38 वर्षीय प्रतीक को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रतीक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उनकी स्थिति अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मृत्यु के स्पष्ट कारणों का पता चल सके.

परिवार में शोक की लहर

प्रतीक यादव के निधन की खबर मिलते ही यादव परिवार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है. वह सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे. प्रतीक यादव ने खुद को सक्रिय राजनीति से हमेशा दूर रखा था, लेकिन वह परिवार के महत्वपूर्ण आयोजनों में अक्सर नजर आते थे. उनके निधन पर राज्य के विभिन्न दलों के नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं. यह भी पढ़े: Mulayam Singh Yadav Death Anniversary: मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि आज, मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि

प्रतीक यादव का निधन

व्यवसाय और फिटनेस में थी रुचि

अखिलेश यादव के विपरीत, प्रतीक यादव ने कभी भी चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखा. उन्होंने रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया. लखनऊ में उनका अपना एक आलीशान जिम भी है. वह अपनी बॉडीबिल्डिंग और महंगी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाते थे. उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं, जिन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया था.

निजी जीवन और तलाक की चर्चाएं

पिछले कुछ समय से प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच संबंधों को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थीं जिनमें उनके बीच अनबन और संभावित तलाक की ओर इशारा किया गया था. हालांकि, परिवार की ओर से इन चर्चाओं पर कभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह विषय काफी चर्चा में रहा था.

मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बेटे थे प्रतीक

प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. साधना गुप्ता का निधन भी साल 2022 में लंबी बीमारी के बाद हो गया था. प्रतीक के निधन के बाद अब यादव कुनबे के समर्थक और नेता उनके आवास पर जुटने लगे हैं. पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी साझा की जाएगी.