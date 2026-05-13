NEET-UG 2026 पेपर लीक: राजस्थान में एक हॉस्टल मालिक ने कैसे अनजाने में किया बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़?

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NEET-UG 2026 Paper Leak: राजस्थान (Rajasthan) के सीकर (Sikar) में एक हॉस्टल चलाने वाले व्यक्ति ने अनजाने में देश के सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में से एक, NEET-UG 2026 पेपर लीक (NEET-UG 2026 Paper Leak) का पर्दाफाश कर दिया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, परीक्षा से कुछ घंटे पहले साझा किया गया एक 'गेस पेपर' (Guess Paper) कथित तौर पर वास्तविक परीक्षा पत्र से बड़े पैमाने पर मेल खाता पाया गया, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है. यह भी पढ़ें: NEET UG Paper Expected Date: NTA ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा क्यों रद्द की? जानें दोबारा कब होंगे एग्जाम

एक साधारण फॉरवर्ड से शुरू हुई कहानी

इस खुलासे की शुरुआत 2 मई की देर रात हुई. केरल में पढ़ाई कर रहे सीकर के एक एमबीबीएस छात्र को उसके एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ फाइल भेजी, जिसे 'गेस पेपर' बताया गया था. छात्र पहले से ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए उसने वह फाइल अपने पिता को भेज दी, जो सीकर में कोचिंग छात्रों के लिए हॉस्टल चलाते हैं. छात्र ने सोचा कि यह सामग्री उसके हॉस्टल में रहने वाले परीक्षार्थियों के काम आ सकती है.

जब शिक्षकों ने मिलाए सवाल

छात्र ने रात करीब 11 बजे अपने पिता को मैसेज किया था. अगले दिन सुबह हॉस्टल मालिक ने यह सामग्री वहां रह रही चार छात्राओं के साथ साझा करने की कोशिश की, लेकिन वे तब तक परीक्षा केंद्र के लिए निकल चुकी थीं.

परीक्षा खत्म होने के बाद, हॉस्टल मालिक ने उत्सुकतावश वह पीडीएफ अपने एक परिचित केमिस्ट्री टीचर को दिखाया. तुलना करने पर शिक्षक यह देखकर दंग रह गए कि केमिस्ट्री के 108 में से 45 सवाल बिल्कुल वही थे जो परीक्षा में पूछे गए थे. इसके बाद बायोलॉजी के शिक्षक से भी संपर्क किया गया, जहाँ 204 में से 90 सवाल मैच कर गए. कुल मिलाकर 135 सवाल असली पेपर से मेल खा रहे थे. यह भी पढ़ें: NEET UG Paper Leak Row: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामला, सरकार ने CBI को सौंपी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई

पुलिस की कथित निष्क्रियता

इस चौंकाने वाली खोज के बाद हॉस्टल मालिक और शिक्षक तुरंत स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया. सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने सवाल उठाया कि शिकायत परीक्षा खत्म होने के बाद क्यों की जा रही है और शिकायतकर्ताओं पर ही परीक्षा रद्द करवाने की मंशा रखने का संदेह जताया.