NEET UG Paper Leak Row: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामला, सरकार ने CBI को सौंपी जांच, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई

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NEET UG Paper Leak Row: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह कदम परीक्षा के सुरक्षित संचालन और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. हाल ही में 3 मई को आयोजित हुई इस परीक्षा को पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद रद्द कर दिया गया था.

स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता

शिक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामले की व्यापक जांच जरूरी है. सीबीआई अब इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या इस धांधली के पीछे कोई बड़ा अंतरराज्यीय गिरोह काम कर रहा था. जांच एजेंसी उन सभी केंद्रों और व्यक्तियों की भूमिका की भी समीक्षा करेगी, जिनके नाम शुरुआती जांच में सामने आए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी अधिकारी या बाहरी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़े: NEET UG Paper Expected Date: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को किया रद्द, जानें अगली संभावित तिथि

छात्रों का व्यापक विरोध और सरकारी प्रतिक्रिया

परीक्षा के परिणाम और पेपर लीक की खबरों के बाद से ही देशभर के छात्र और अभिभावक सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई थीं. छात्रों की मुख्य मांग एक स्वतंत्र जांच और दोबारा परीक्षा (Re-exam) आयोजित करने की थी. सरकार द्वारा जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सकेगा और परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा.

पारदर्शिता के लिए नए सुधारों की तैयारी

नीट विवाद के बीच, केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कामकाज की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है. यह समिति परीक्षा के प्रोटोकॉल, डेटा सुरक्षा और संचालन प्रक्रिया में सुधार के सुझाव देगी. सरकार का लक्ष्य एक ऐसा फूलप्रूफ सिस्टम तैयार करना है, जिससे भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की कोई गुंजाइश न रहे.

दोबारा परीक्षा की संभावित तिथि

परीक्षा रद्द होने के बाद अब NTA दोबारा परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है. हालांकि अभी तक कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार, जून के पहले या दूसरे सप्ताह (31 मई से 14 जून के बीच) में किसी भी रविवार को परीक्षा दोबारा ली जा सकती है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक सूचना के लिए एनटीए की वेबसाइट देखते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें. (न्यूज डेस्क)