NEET UG Paper Expected Date: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को किया रद्द, जानें अगली संभावित तिथि

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NEET UG Paper Expected Date: देशभर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित की गई 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' (NEET-UG) को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है. पेपर लीक के गंभीर आरोपों और जांच एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार और NTA ने शुचिता बनाए रखने के लिए यह कड़ा फैसला लिया है. अब इस परीक्षा का दोबारा आयोजन किया जाएगा, जिससे लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा.

पेपर लीक और CBI जांच के घेरे में परीक्षा

NTA द्वारा मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्णय 10 मई की प्रेस रिलीज और जांच एजेंसियों से प्राप्त गोपनीय इनपुट के आधार पर लिया गया है. गौरतलब है कि 8 मई को परीक्षा से जुड़े संदिग्ध मामलों को स्वतंत्र जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया था. धांधली की गंभीरता को देखते हुए अब पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करना अनिवार्य था. यह भी पढ़े: NEET UG Paper Leak Row: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद NTA का बड़ा फैसला, 3 मई को संपन्न हुई परीक्षा रद्द, दोबारा होंगे एग्जाम

कब हो सकती है दोबारा परीक्षा? (संभावित तारीखें)

हालांकि NTA ने अभी तक नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन विभागीय सूत्रों और लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता को देखते हुए जून महीने में परीक्षा होने की प्रबल संभावना है. परीक्षा के लिए ये तीन तारीखें सबसे अधिक चर्चा में हैं:

31 मई, 2026

07 जून, 2026

14 जून, 2026

जानकारों का मानना है कि NTA 7 जून या फिर 14 जून (रविवार) की तारीख पर मुहर लगा सकता है ताकि परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन और नए प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

परीक्षा रद्द होने का पूरा विवरण

NEET-UG 2026 की परीक्षा देशभर के 500 से अधिक शहरों में 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी. परीक्षा के तुरंत बाद कई केंद्रों से तकनीकी गड़बड़ी और सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने की खबरें सामने आई थीं. छात्रों और अभिभावकों के बढ़ते विरोध के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा मंत्रालय तक पहुँचा. जांच में पाया गया कि कुछ गिरोहों ने परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र तक पहुँच बना ली थी, जिसके बाद पूरी परीक्षा प्रक्रिया को शून्य घोषित कर दिया गया.

छात्रों के लिए आगे की राह

NTA ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को फिर से आवेदन करने या कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी. पुराने पंजीकरण के आधार पर ही नए प्रवेश पत्र (Admit Card) जारी किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट (exams.nta.ac.in/NEET) पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें.

शिक्षा विशेषज्ञों ने क्या कहा

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा रद्द होना निराशाजनक है, लेकिन पारदर्शिता के लिए यह जरूरी था. उम्मीदवारों को अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए क्योंकि नई तारीखों की घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है.