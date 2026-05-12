NEET UG Paper Leak Row: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद NTA का बड़ा फैसला, 3 मई को संपन्न हुई परीक्षा रद्द, दोबारा होंगे एग्जाम

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NEET UG Paper Leak Row: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, NEET (UG) 2026 को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने एक बड़ा फैसला लिया है. 3 मई 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है. यह निर्णय परीक्षा की शुचिता पर उठे सवालों और कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद लिया गया है. इस फैसले से देश भर के लगभग 22 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब दोबारा परीक्षा देनी होगी.

क्यों रद्द हुई परीक्षा?

एनटीए के अनुसार, 3 मई को परीक्षा संपन्न होने के बाद विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राजस्थान पुलिस से कुछ संदिग्ध इनपुट मिले थे. जांच में पता चला कि परीक्षा से पहले ही कुछ प्रश्न 'गेस पेपर' के रूप में सोशल मीडिया और कोचिंग सेंटरों के माध्यम से प्रसारित किए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे दोबारा आयोजित करने का निर्देश दिया है. यह भी पढ़े: NEET UG 2026: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा, राजस्थान SOG की जांच और कथित अनियमितताओं पर NTA ने जारी किया स्पष्टीकरण

NEET की परीक्षा रद्द

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भारत सरकार की मंज़ूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने और इस परीक्षा को उन तारीखों पर दोबारा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिनकी सूचना अलग से दी जाएगी। pic.twitter.com/HyJf5qYcNi — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2026

CBI करेगी मामले की जांच

सरकार ने इस पूरे मामले की गहन जांच के लिए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया है. जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाएंगी कि पेपर लीक के पीछे कौन सा संगठित गिरोह काम कर रहा था. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग कर रही है ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

दोबारा परीक्षा (Re-exam) के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने कुछ अहम स्पष्टीकरण जारी किए हैं:

नई तारीखें: दोबारा परीक्षा की तारीखों की घोषणा एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही अलग से की जाएगी.

कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं: छात्रों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.

फीस रिफंड: पिछली परीक्षा के लिए जमा की गई फीस के संबंध में विवरण जल्द साझा किए जाएंगे, लेकिन पुनः परीक्षा के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

परीक्षा केंद्र: केंद्रों के आवंटन की जानकारी नए एडमिट कार्ड में दी जाएगी.

छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह

इस अचानक आए फैसले से छात्रों के बीच चिंता का माहौल है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय मेधावी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है ताकि कोई भी अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश न पा सके. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल एनटीए (neet.nta.nic.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें.

परीक्षा का नया शेड्यूल जारी होते ही छात्रों को ईमेल और एसएमएस के जरिए भी सूचित किया जाएगा. तब तक छात्र अपनी तैयारी जारी रखें और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें