AP Inter Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश इंटर 1st और 2nd ईयर का रिजल्ट जारी, प्रथम वर्ष में 77% और द्वितीय वर्ष में 81% छात्र सफल, bse.ap.gov.in पर ऐसे करें परिणाम चेक

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AP Inter Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BIEAP) ने इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन (IPE) मार्च 2026 के परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में 77 प्रतिशत और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में 81 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने आज सुबह 10:31 बजे परिणामों की घोषणा की.यह परिणाम पिछले 12 वर्षों में राज्य का सबसे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन माना जा रहा है.

परीक्षा का विवरण और छात्र भागीदारी

इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कुल 10.57 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा के आंकड़ों के अनुसार: यह भी पढ़े: CBSE 10th Result 2026 Update: सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, डिजिलॉकर और उमंग समेत इन विकल्पों से एक क्लिक में चेक करें परिणाम

प्रथम वर्ष: 5.31 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, जिनमें से 77 प्रतिशत सफल रहे।

द्वितीय वर्ष: 5.26 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए, जिनमें से 81 प्रतिशत सफल रहे.

लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा है, जो राज्य में शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। बोर्ड ने बताया कि सरकारी जूनियर कॉलेजों (GJC) के प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है.

परिणाम कैसे चेक करें?

छात्र अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों पर जा सकते हैं। प्रक्रिया नीचे दी गई है:

आधिकारिक वेबसाइट resultsbie.ap.gov.in या bie.ap.gov.in पर जाएं। होम पेज पर 'AP Intermediate Results 2026' लिंक पर क्लिक करें। अपना हॉल टिकट नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें। 'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के संदर्भ के लिए मार्क मेमो का प्रिंटआउट अवश्य लें।

अन्य विकल्प: व्हाट्सएप और अन्य सेवाएं

वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक होने की स्थिति में, छात्र 'Mana Mitra' व्हाट्सएप सेवा का उपयोग कर सकते हैं। छात्र 9552300009 नंबर पर "Hi" लिखकर संदेश भेजकर अपनी मार्क मेमो सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा छात्रों को बिना किसी परेशानी के परिणाम तक पहुंचने में मदद करती है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन जारी की गई मार्क मेमो केवल प्रोविजनल (अस्थायी) है। मूल प्रमाण पत्र और अंतिम अंक सूची संबंधित कॉलेजों के माध्यम से बाद में वितरित किए जाएंगे। वे छात्र जो अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे नियमानुसार रीकाउंटिंग या सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।