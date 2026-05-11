Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में 13 मई से 24 घंटे पानी की आपूर्ति बंद, पाइपलाइन मरम्मत के कारण कई इलाकों में रहेगी कटौती; चेक डिटेल्स

Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने शहर के कई प्रमुख क्षेत्रों में 13 मई से 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रखने की घोषणा की है. यह शटडाउन मानसून से पहले मुख्य वितरण नेटवर्क की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्यों के लिए लिया जा रहा है. नागरिक अधिकारियों ने निवासियों को सलाह दी है कि वे पहले से ही पर्याप्त पानी जमा कर लें, क्योंकि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद भी सप्लाई कम दबाव (Low Pressure) के साथ बहाल होने की उम्मीद है.

शटडाउन का समय

एनएमएमसी के आधिकारिक बयान के अनुसार, पानी की कटौती बुधवार, 13 मई को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 14 मई को सुबह 10:00 बजे तक जारी रहेगी. इस 24 घंटे की अवधि के दौरान, निगम की इंजीनियरिंग टीमें मुख्य जलवाहिनी पर आवश्यक कार्य, नए वाल्व की स्थापना और पाइपलाइन कनेक्शन को मजबूत करने जैसे तकनीकी सुधार करेंगी. यह भी पढ़े: Kalyan-Dombivli Water Cut: कल्याण-डोंबिवली में पानी का संकट, बारवी बांध में जलस्तर बनाए रखने के लिए हर हफ्ते 24 घंटे पानी कटौती की घोषणा

प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

पानी की यह कटौती शहर के रिहायशी और व्यावसायिक दोनों केंद्रों को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी. प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है:

बेलापुर और नेरुल

वाशी और तुर्भे

सानपाडा और कोपरखैरने

घणसोली और ऐरोली

खारघर और कामोठे

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि 14 मई की सुबह आपूर्ति शुरू होने के बाद भी, सिस्टम को पूरी तरह स्थिर होने में समय लग सकता है, जिससे गुरुवार शाम तक पानी का दबाव कम रह सकता है.

मानसून पूर्व तैयारी का हिस्सा

यह निर्धारित रखरखाव एनएमएमसी के वार्षिक 'प्री-मानसून प्रोटोकॉल' का हिस्सा है. इन मरम्मत कार्यों का मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण होने वाले पाइपलाइन फटने या लीकेज की घटनाओं को रोकना है. नए वाल्व लगाकर और कनेक्शनों को मजबूत करके, निगम मानसून के महीनों में निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है.

नागरिकों से सहयोग की अपील

नवी मुंबई नगर निगम ने नागरिकों से इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग करने की अपील की है. अधिकारियों ने निवासियों से आग्रह किया है कि वे बुधवार सुबह 10 बजे से पहले अपनी जरूरत के अनुसार पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी का भंडारण कर लें. साथ ही, 24 घंटे की इस कटौती और उसके बाद कम दबाव वाली अवधि के दौरान पानी का उपयोग सोच-समझकर करने का अनुरोध किया गया है.