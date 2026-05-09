Kalyan-Dombivli Water Cut: कल्याण-डोंबिवली में पानी का संकट, बारवी बांध में जलस्तर बनाए रखने के लिए हर हफ्ते 24 घंटे पानी कटौती की घोषणा

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Kalyan-Dombivli Water Cut: कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) ने शहर में पानी की बढ़ती किल्लत और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अगले सप्ताह से हर सोमवार और मंगलवार को 24 घंटे की अनिवार्य जल कटौती की घोषणा की है. राज्य सरकार के निर्देशों के बाद लिया गया यह निर्णय बारवी बांध में मौजूद जल भंडार को 31 अगस्त तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है. मौसम विभाग द्वारा 2026 में अल नीनो (El Niño) प्रभाव के कारण मानसून में देरी की आशंका जताए जाने के बाद प्रशासन ने यह सतर्कता बरती है.

कटौती का समय और प्रभावित क्षेत्र

नए नियमों के अनुसार, कल्याण, डोंबिवली और आसपास के क्षेत्रों में हर सोमवार आधी रात से मंगलवार आधी रात तक पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. इस दौरान बारावे, नेतिवली, मोहिली और टिटवाला स्थित प्रमुख पंपिंग स्टेशन और जल उपचार केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बुधवार सुबह से आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी, हालांकि शुरुआती घंटों में पानी का दबाव कम रह सकता है. यह भी पढ़े: Mira-Bhayandar Water Cut: मीरा-भयंदर में 24 घंटे का वॉटर कट, 7 मई से इन इलाकों में नहीं आएगा पानी, जानें क्या है वजह

जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव

वर्तमान में, KDMC कल्याण और डोंबिवली की शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बारवी बांध से प्रतिदिन लगभग 347 मिलियन लीटर पानी लेता है. इसके अलावा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) और ग्रामीण इलाकों के लिए भी पानी का एक बड़ा हिस्सा डायवर्ट किया जाता है. अधिकारियों के अनुसार, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और वर्षा के अनिश्चित पैटर्न ने जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव डाल दिया है.

टैंकरों पर निर्भरता और आर्थिक बोझ

कल्याण-डोंबिवली के कई इलाके पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं और वहां के निवासी निजी या नगर निगम के टैंकरों पर निर्भर हैं. रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति की इस कमी को दूर करने के लिए KDMC वर्तमान में टैंकर सेवाओं पर सालाना 11 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहा है. प्रशासन का मानना है कि वर्तमान में की जा रही यह कटौती भविष्य में होने वाली भीषण किल्लत को रोकने में सहायक होगी.

नागरिकों के लिए अपील

नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोमवार आधी रात से पहले अपनी जरूरत के अनुसार पानी जमा कर लें. आपातकालीन स्थिति में या टैंकर सेवा के लिए निवासी अपने संबंधित वार्ड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. अधिकारियों ने लोगों से पानी का संयमित उपयोग करने का भी आग्रह किया है ताकि मानसून आने तक उपलब्ध भंडार का सही प्रबंधन हो सके.