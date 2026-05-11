Coinbase Layoffs: कॉइनबेस ने 14 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की; सीईओ ने दो बड़ी चुनौतियों का दिया हवाला

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Coinbase Layoffs: दुनिया के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, कॉइनबेस (Coinbase) ने अपने कुल कार्यबल में 14 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है. कंपनी के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि यह कदम वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और क्रिप्टो बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच उठाया गया है. इस निर्णय से सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित होंगे. कंपनी का कहना है कि परिचालन लागत को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह एक आवश्यक कदम है.

सीईओ ने बताईं दो प्रमुख चुनौतियां

कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने इस छंटनी के पीछे दो मुख्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया है. पहला कारण संभावित आर्थिक मंदी है, जो वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर रही है. आर्मस्ट्रांग का मानना है कि मंदी के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आ सकती है, जिससे कंपनी के राजस्व पर सीधा असर पड़ेगा.

दूसरी बड़ी चुनौती 'क्रिप्टो विंटर' या क्रिप्टो बाजार की लंबी मंदी है. पिछले कुछ महीनों में प्रमुख डिजिटल संपत्तियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है. आर्मस्ट्रांग के अनुसार, कंपनी को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने की जरूरत है ताकि वह भविष्य में मजबूती से उभर सके.

अत्यधिक विस्तार और परिचालन दक्षता

कंपनी ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज रही थी, जिसके कारण संगठन की संरचना जटिल हो गई थी. आर्मस्ट्रांग ने कहा कि टीम का आकार बहुत बड़ा होने से परिचालन की गति धीमी हो गई थी.

छंटनी का यह फैसला कंपनी को अधिक 'लीन' (lean) और चुस्त बनाने के प्रयास का हिस्सा है. कॉइनबेस अब अपनी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और अनावश्यक खर्चों को कम करने की योजना बना रहा है.

प्रभावित कर्मचारियों के लिए सहायता

कॉइनबेस ने प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के लिए सहायता पैकेज की भी घोषणा की है. इसमें सेवरेंस पे (Severance pay), स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार और नई नौकरी खोजने में मदद शामिल है. सीईओ ने इस कठिन फैसले के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि प्रभावित कर्मचारी कंपनी की सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और यह कटौती केवल व्यावसायिक जरूरतों के आधार पर की गई है.

भविष्य की राह और क्रिप्टो बाजार की स्थिति

कॉइनबेस का यह कदम केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे क्रिप्टो उद्योग में चल रही मंदी के व्यापक रुझान को दर्शाता है. कई अन्य प्रमुख क्रिप्टो फर्मों ने भी हाल के दिनों में छंटनी की घोषणा की है. हालांकि, कॉइनबेस का मानना है कि यह अनुशासन उन्हें अगले बुल मार्केट (bull market) के लिए बेहतर स्थिति में रखेगा. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कड़े फैसले कंपनियों को कठिन समय में जीवित रहने में मदद करते हैं.