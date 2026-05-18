Layoffs: टेक जगत में छंटनी! इजरायली एआई स्टार्टअप AI21 Labs करेगा 60% से अधिक कर्मचारियों की कटौती, बदला बिजनेस मॉडल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

तेल अवीव/नई दिल्ली, 18 मई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) यानी एआई (AI) क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच इजरायल (Israel) की प्रमुख एआई फर्म 'AI21 Labs' ने बड़े संगठनात्मक बदलाव और छंटनी (Layoff) की घोषणा की है. कंपनी अपने कुल कार्यबल में 60% से अधिक की कटौती करने जा रही है, जिससे उसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 180 से घटकर मात्र 70 रह जाएगी. यह बड़ा फैसला टेक कंपनी 'नेबियस' (Nebius) के साथ अधिग्रहण (Acquisition) की बातचीत विफल होने के बाद आया है. यह भी पढ़ें: LinkedIn Layoffs: माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली कंपनी ‘लिंक्डइन’ करेगी 900 कर्मचारियों की कटौती

स्टैंडअलोन एलएलएम की बिक्री होगी बंद

अधिग्रहण का सौदा रद्द होने के बाद, AI21 Labs ने नेबियस के साथ एक कमर्शियल पार्टनरशिप समझौता किया है. नए बदलावों के तहत कंपनी अपने स्टैंडअलोन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) की बिक्री को पूरी तरह बंद कर देगी. कंपनी प्रबंधन का मानना है कि मौजूदा बाजार में केवल मॉडल्स की बिक्री पर निर्भर रहना अब राजस्व (Revenue) के लिहाज से व्यावहारिक नहीं रह गया है. अब कंपनी के बचे हुए संसाधनों को पूरी तरह से 'एआई एजेंट ऑप्टिमाइजेशन' तकनीक पर केंद्रित किया जाएगा, जो इसके फ्लैगशिप 'मेस्ट्रो' (Maestro) सिस्टम पर आधारित है.

क्या है मेस्ट्रो सिस्टम और नया फोकस?

पिछले दो वर्षों से AI21 Labs दोहरे ट्रैक पर काम कर रही थी—पहला अपने 'जाम्बा' (Jamba) भाषा मॉडल का विकास और दूसरा 'मेस्ट्रो' प्लेटफॉर्म का निर्माण. अब कंपनी का पूरा ध्यान उद्यमों (Enterprises) को वास्तविक वातावरण में एआई एजेंटों को तैनात और प्रबंधित करने में आने वाली जटिलताओं को दूर करने पर होगा.

कंपनी के अनुसार, व्यवसायों के लिए एआई कॉन्फ़िगरेशन का मैन्युअल ऑप्टिमाइजेशन बहुत जटिल हो चुका है. 'मेस्ट्रो' सिस्टम विभिन्न मॉडल्स और टूल्स के परिचालन लागत (Operational Costs) और सफलता की संभावनाओं का अनुमान लगाकर इस समस्या को हल करता है. यह सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से सिमुलेशन चलाता है ताकि सबसे सुरक्षित और लागत प्रभावी सेटअप स्थापित किया जा सके.

नेबियस और विक्स के साथ साझेदारी

भले ही नेबियस द्वारा AI21 Labs को खरीदने की बातचीत टूट गई हो, लेकिन दोनों के बीच करोड़ों डॉलर का वाणिज्यिक समझौता हुआ है. इस अनुबंध के तहत, नेबियस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट क्लाइंट अपने स्वयं के एआई एजेंट समाधानों को संचालित करने के लिए 'मेस्ट्रो' प्लेटफॉर्म को एकीकृत (Integrate) करेंगे. इसके अतिरिक्त, वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म विक्स (Wix) ने भी AI21 के साथ साझेदारी की है, जो अपने डिजिटल ऑपरेशन्स के एक हिस्से के लिए मेस्ट्रो इंजन का उपयोग करेगा. यह भी पढ़ें: Cisco Layoffs: सिस्को में 4,000 कर्मचारियों की छंटनी, शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद AI पर फोकस बढ़ाने के लिए लिया फैसला

बदलते एआई बाजार की चुनौतियां

साल 2017 में एम्नॉन शशुआ, योव शोहम और ओरी गोशेन द्वारा स्थापित AI21 Labs ने कहा कि एआई क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास ने उन्हें अपने बिजनेस मॉडल का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया है.

यह बदलाव पूरी एआई इंडस्ट्री के सामने खड़ी एक बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है. टेक कंपनियां अब केवल बड़े मॉडल बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एआई एजेंटों को कॉर्पोरेट उपयोग के लिए कार्यात्मक, सटीक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.