तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पीटीआर का राजनीति से 'शॉर्ट ब्रेक': 2026 विधानसभा चुनाव में हार के बाद लिया फैसला, लिखेंगे किताब

पी. थियागा राजन (Photo Credits: File Image)

चेन्नई, 18 मई: द्रमुक (DMK) के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व वित्त मंत्री (Former Finance Minister of Tamil Nadu) पी. थियागा राजन (P. Thiyaga Rajan) (PTR) ने सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए हटने का ऐलान किया है. साल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections) में पार्टी की हार और अपनी पारंपरिक सीट गंवाने के बाद, पीटीआर ने कहा कि वे सार्वजनिक जीवन से एक "शॉर्ट ब्रेक" (छोटा विश्राम) ले रहे हैं. निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में लगातार 10 साल बिताने के बाद वे कुछ सप्ताह एक सामान्य नागरिक की तरह बिताना चाहते हैं. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Election Results 2026: तमिलनाडु चुनाव परिणाम में कोलाथुर सीट से सीएम स्टालिन आगे, रुझानों में DMK गठबंधन को बढ़त

ब्रेक के दौरान लिखेंगे किताब, स्वास्थ्य पर देंगे ध्यान

पीटीआर ने एक विस्तृत बयान जारी कर चुनाव परिणामों और राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने बताया कि इस विश्राम के दौरान वे उन अवसरों को पूरा करेंगे जो सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के कारण अधूरे रह गए थे. इसमें भारत और विदेशों में व्याख्यान (Lectures) देने के निमंत्रण शामिल हैं. इसके अलावा, उन्होंने हाल ही में 60 वर्ष की आयु पूरी की है, इसलिए वे अपने स्वास्थ्य और जीवनशैली में संतुलन बनाने के साथ-साथ एक किताब लिखने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे.

स्थायी विदाई नहीं, वापसी का किया वादा

पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनके इस फैसले को राजनीति से स्थायी संन्यास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "मैं इस वास्तविकता को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए—कम से कम अगले चुनाव तक—एक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रहूँगा. लेकिन जनसेवा और समाज में बदलाव लाने का मेरा जज्बा कम नहीं हुआ है. मैं अधिक ऊर्जा और ताजगी के साथ वापस लौटूंगा." पीटीआर को आर्थिक नीतियों और शासन पर उनके बेबाक विचारों के लिए जाना जाता है.

2026 चुनाव में लगा बड़ा झटका

पीटीआर पहली बार 2016 में मदुरै सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और 2021 में भी उन्होंने इस सीट पर कब्जा बरकरार रखा था. 2021 में द्रमुक की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय की कमान सौंपी थी, जहाँ उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र (White Paper) जारी किया था. मई 2023 में एक कैबिनेट फेरबदल के दौरान उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग सौंपा गया था.

हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मदुरै सेंट्रल सीट पर तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के उम्मीदवार माधर बधुरुद्दीन के हाथों 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.