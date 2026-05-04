Assembly Election Results 2026: बंगाल में BJP की ऐतिहासिक बढ़त, तमिलनाडु में थलपति विजय ने रचा इतिहास; केरल में UDF की वापसी

विधानसभा चुनाव के नतीजे (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 4 मई: सोमवार को घोषित हुए विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के रुझानों और परिणामों ने देश के राजनीतिक मानचित्र पर बड़े बदलावों की मुहर लगा दी है. पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) (BJP) पहली बार अपनी सरकार बनाने के बेहद करीब पहुँच गई है, जबकि तमिलनाडु (Tamil Nadu( में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय (Joseph Vijay) की पार्टी 'तमिझगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने दशकों पुराने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है. असम (Assam) में भाजपा नीत एनडीए और केरल (Kerala) में कांग्रेस नीत यूडीएफ (UDF) स्पष्ट बढ़त बनाए हुए हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में BJP की बड़ी जीत, ममता बनर्जी ने गवर्नर से मिलने के लिए मांगा समय, इस्तीफे की अटकलें तेज

पश्चिम बंगाल: भाजपा की ऐतिहासिक छलांग

पश्चिम बंगाल में भाजपा की संभावित जीत राज्य की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है. लंबे समय तक कांग्रेस, वामपंथी दलों और फिर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दबदबे वाले इस राज्य में भाजपा अब मुख्य शक्ति बनकर उभरी है.

रुझान: ईसीआई (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, 293 सीटों में से भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है और 7 सीटें जीत चुकी है.

ईसीआई (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, 293 सीटों में से भाजपा 191 सीटों पर आगे चल रही है और 7 सीटें जीत चुकी है. TMC की स्थिति: पिछले चुनाव में 212 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस केवल 88 सीटों पर सिमटती दिख रही है.

पिछले चुनाव में 212 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस केवल 88 सीटों पर सिमटती दिख रही है. अन्य दल: कांग्रेस और वामपंथी दलों का प्रदर्शन इस बार भी निराशाजनक रहा है, जहाँ कांग्रेस 2 और वामपंथी केवल 1 सीट पर आगे हैं.

तमिलनाडु: विजय ने बदला छह दशकों का इतिहास

तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी TVK ने उन दो द्रविड़ दलों (DMK और AIADMK) के वर्चस्व को तोड़ दिया है, जिन्होंने 60 से अधिक वर्षों तक राज्य पर राज किया.

आंकड़े: 234 सीटों में से विजय की TVK 105 सीटों पर आगे है और 3 जीत चुकी है. डीएमके 52 सीटों पर और एआईएडीएमके 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है.

234 सीटों में से विजय की TVK 105 सीटों पर आगे है और 3 जीत चुकी है. डीएमके 52 सीटों पर और एआईएडीएमके 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. किंगमेकर की भूमिका: रुझान बताते हैं कि विजय बहुमत के आंकड़े (118) से थोड़ा पीछे रह सकते हैं, जिससे सरकार बनाने के लिए उन्हें अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Election Results 2026: थलपति विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी; DMK और AIADMK पिछड़ीं, देखें विजेताओं की सूची

केरल और असम: सत्ता परिवर्तन और निरंतरता

केरल: कांग्रेस नीत यूडीएफ (UDF) 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है. कांग्रेस ने 39 सीटें जीत ली हैं और 24 पर आगे है, जबकि सीपीआई (एम) को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है.

कांग्रेस नीत यूडीएफ (UDF) 10 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है. कांग्रेस ने 39 सीटें जीत ली हैं और 24 पर आगे है, जबकि सीपीआई (एम) को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. असम: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा नीत एनडीए लगातार तीसरी बार जीत की ओर है. 126 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन 100 सीटों के करीब है, जहाँ भाजपा अकेले 69 सीटों पर आगे है और 13 जीत चुकी है.

पुडुचेरी का हाल

पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस नीत गठबंधन जीत की ओर है. एनआर कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे है. यहाँ भी थलपति विजय की पार्टी TVK ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए 1 सीट जीती है और 1 पर बढ़त बनाए हुए है.