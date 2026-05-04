West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल में BJP की बड़ी जीत, ममता बनर्जी ने गवर्नर से मिलने के लिए मांगा समय, इस्तीफे की अटकलें तेज

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West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग ने विजेताओं की घोषणा शुरू कर दी है. अब तक के घोषित नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है. जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी ने आज शाम 4:30 बजे राज्यपाल से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है. इस मुलाकात को चुनावी नतीजों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है. फिलहाल इस बैठक के एजेंडे को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह चुनाव परिणाम और आगे की रणनीति को लेकर हो सकती है. West Bengal Election Result 2026 Live Update: कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं आए नजर, लगाए 'जय श्रीराम' के नारे; देखें वीडियो

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग सेंटर पहुंच गई हैं. बताया जा रहा है कि वह मतगणना प्रक्रिया का जायजा लेने और स्थिति पर नजर रखने के लिए वहां पहुंची हैं. भवानीपुर सीट इस चुनाव की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही है, जहां मुकाबले पर पूरे राज्य और देश की नजर बनी हुई है. मतगणना जारी है और हर राउंड के साथ रुझान बदलते नजर आ रहे हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के ताजा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. वहीं, तृणमूल कांग्रेस 91 सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, आम जनता उन्नयन पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 1-1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं.

भवानीपुर सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 राउंड की गिनती के बाद करीब 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं, जबकि सुवेंदु अधिकारी उनके पीछे हैं. इस बीच आसनसोल में काउंटिंग सेंटर के बाहर हिंसा की खबर भी सामने आई है, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है और काउंटिंग एजेंट्स व उम्मीदवारों को बाहर न निकलने की सलाह दी है. उन्होंने इसे बीजेपी की योजना बताया. वहीं Mahua Moitra (महुआ मोइत्रा) ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग 70 सीटों का डेटा अपलोड नहीं कर रहा है. इस चुनाव में 92.93 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा है.

मुख्य उम्मीदवार (Key Candidates)

इस चुनाव में कई बड़े चेहरे मैदान में हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही हैं, जबकि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं. इसके अलावा अभिषेक बनर्जी, अधीर रंजन चौधरी और मोहम्मद सलीम जैसे नेता भी इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं. फिलहाल मतगणना जारी है और अंतिम नतीजों के साथ स्थिति और स्पष्ट होगी.