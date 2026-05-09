Suvendu Adhikari Bangal New CM: बंगाल में नए युग की शुरुआत, सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, PM मोदी सहित ये नेता रहे मौजूद; यहां देखें VIDEO

Suvendu Adhikari Bangal New CM: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है. शपथ बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने सुवेंदु अधिकारी को सीएम पद की शपथ दिलाई. कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से उपस्थित रहे. वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद यह पहला अवसर है, जब पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान पूरी तरह से भाजपा के हाथों में आई है.
दिग्गजों की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण
शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और देश के कई राज्यों के दिग्गज नेता शामिल हुए. प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी मंच पर मौजूद रहे. इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की. राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुभेंदु अधिकारी को पद की शपथ दिलाई. यह भी पढ़े: Suvendu Adhikari Net Worth: सुवेंदु अधिकारी आज लेंगे CM पद की शपथ, जानें कितनी है ‘बंगाल के होने वाले नए मुख्यमंत्री’ की कुल संपत्ति
बंगाल के सीएम बनें सुवेंदु अधिकारी
चुनाव परिणामों में भाजपा का ऐतिहासिक प्रदर्शन
हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है. राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है. पार्टी ने इस चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सत्ता से बाहर कर दिया. शुभेंदु अधिकारी ने खुद भवानीपुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों के अंतर से हराकर अपनी स्थिति मजबूत की थी.
'जायंट किलर' की नई भूमिका
शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की राजनीति में 'जायंट किलर' के रूप में देखा जाता है. 2021 के चुनाव में नंदीग्राम से जीत दर्ज करने के बाद, इस बार भवानीपुर की जीत ने उनके नेतृत्व पर मुहर लगा दी. पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया. भाजपा ने उन्हें एक ऐसे चेहरे के रूप में पेश किया है जो राज्य की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे में सुधार ला सके.
नई सरकार की प्राथमिकताएं
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में निवेश लाना और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा. समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल का विकास अब "डबल इंजन" की सरकार के साथ नई ऊंचाइयों को छुएगा. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में समर्थक जुटे, जिससे पूरा शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया.