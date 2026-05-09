Suvendu Adhikari West Bengal New CM: सुवेंदु अधिकारी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ, जानें उनके नाम

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Suvendu Adhikari West Bengal New CM: पश्चिम बंगाल में शनिवार, 9 मई 2026 को सत्ता परिवर्तन की औपचारिक शुरुआत हो गई है. कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य समारोह में सुभेंदु अधिकारी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल आर. एन. रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में करीब डेढ़ दशक पुराने तृणमूल कांग्रेस के शासन का अंत हो गया और राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे.

कैबिनेट में शामिल हुए ये 5 प्रमुख चेहरे

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ भाजपा के पांच वरिष्ठ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. इन मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है. शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम निम्नलिखित हैं: यह भी पढ़े: uvendu Adhikari Bangal New CM: बंगाल में नए युग की शुरुआत, सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, PM मोदी सहित ये नेता रहे मौजूद; यहां देखें VIDEO

दिलीप घोष: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कद्दावर नेता दिलीप घोष ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली. वे संगठन के अनुभवी चेहरे माने जाते हैं. अग्निमित्रा पॉल: आसनसोल दक्षिण से विधायक अग्निमित्रा पॉल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है. वे कैबिनेट की प्रमुख महिला चेहरा हैं. निशिथ प्रमाणिक: कूचबिहार के प्रभावशाली नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली. अशोक कीर्तनिया: बनगांव उत्तर से विधायक अशोक कीर्तनिया को भी मंत्री बनाया गया है. वे मतुआ समुदाय के बीच गहरी पैठ रखते हैं. क्षुदिराम टुडू: रानीबांध से विधायक और आदिवासी नेता क्षुदिराम टुडू ने भी पद की शपथ ली. वे जंगल महल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे.

'रवींद्र जयंती' पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण

यह शपथ ग्रहण समारोह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती (पोचिशे बोइशाख) के अवसर पर आयोजित किया गया. शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर एक खुले वाहन में रोड शो भी किया, जहां समर्थकों ने भारी उत्साह के साथ उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि नई सरकार 'सामूहिक नेतृत्व' और 'सोनार बांग्ला' के संकल्प के साथ काम करेगी.

भाजपा की शानदार जीत और राजनीतिक बदलाव

हाल ही में संपन्न हुए 294 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है. शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे, अब राज्य की कमान संभाल रहे हैं. उन्होंने भवानीपुर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,115 मतों के अंतर से हराकर अपनी स्थिति और मजबूत की थी.

भविष्य की प्राथमिकताएं

नई सरकार के सामने चुनाव के बाद हुई हिंसा को रोकना और कानून-व्यवस्था बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास की नई रूपरेखा तैयार करेगी. मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है.