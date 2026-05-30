ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: ब्रिस्टल में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: इंग्लैंड महिला और भारत महिला (ENG-W vs IND-W) के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 30 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्टल (Bristol) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड महिला टीम को 38 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. जेमिमा रोड्रिग्स और यास्तिका भाटिया ने पहले मुकाबले में अर्धशतक जड़े थे, जबकि डेब्यू मैच खेल रहीं नंदिनी शर्मा ने तीन विकेट अपने नाम किए थे. अब हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं इंग्लैंड महिला टीम सीरीज में वापसी की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: ENG-W vs IND-W, 2nd T20I Stats And Preview: दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम पर सीरीज में बने रहने का दबाव होगा. दोनों टीमें जीत दर्ज कर अपने अभियान को मजबूती देना चाहेंगी.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला हेड टू हेड (ENG-W vs IND-W Head To Head)

महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 24 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय महिला टीम को 12 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला ड्रॉ नहीं रहा है.

भारतीय महिला टीम पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर चुकी है. बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया और हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और अरुंधति रेड्डी अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम के लिए एमी जोन्स, हीदर नाइट और सोफिया डंकली की बल्लेबाजी बेहद महत्वपूर्ण होगी. वहीं गेंदबाजी में लॉरेन बेल, सोफी एक्लेस्टोन और इसी वोंग भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है. विकेट सपाट रहने की उम्मीद है और टी20 क्रिकेट में यहां औसत स्कोर 165 से 175 रन के बीच रहता है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी आसान हो जाती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला में कौन होगा टॉस का बॉस? (ENG-W vs IND-W Toss Winner Prediction)

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है. ब्रिस्टल की परिस्थितियों और दूसरी पारी में बेहतर बल्लेबाजी के रिकॉर्ड को देखते हुए दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे. घरेलू मैदान पर खेलने के कारण हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार इंग्लैंड महिला टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और वास्तविक नतीजा मैच के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs IND-W 2nd T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, इसी वोंग, लॉरेन बेल, टिली कोर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.