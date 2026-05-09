West Bengal Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह में दिखी PM मोदी की अद्भुत तस्वीर, मंच पर जनता के सामने हुए दंडवत; देखें VIDEO

(Photo Credits PM Modi Instagram)

West Bengal Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर पहुंचते ही वहां मौजूद विशाल जनसमूह का अभिवादन किया और फिर अचानक जनता के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया. प्रधानमंत्री के इस भावुक व्यवहार ने न केवल समारोह में मौजूद लाखों लोगों को प्रभावित किया, बल्कि यह सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है. इसे बंगाल की जनता के प्रति उनके गहरे सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.

'जनशक्ति' के प्रति अटूट सम्मान

शपथ ग्रहण के मंच से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह नमन बंगाल की उस 'जनशक्ति' को है, जिसने लोकतंत्र के उत्सव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारतीय संस्कृति में दंडवत प्रणाम को विनम्रता और समर्पण का सर्वोच्च रूप माना जाता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने इस हाव-भाव के जरिए बंगाल की जनता के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने की कोशिश की है. यह भी पढ़े: Suvendu Adhikari West Bengal New CM: सुवेंदु अधिकारी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ, जानें उनके नाम

शपथ समारोह में दिखी PM मोदी की अद्भुत तस्वीर

View this post on Instagram A post shared by Narendra Modi (@narendramodi)

विनम्रता और राजनीतिक संदेश

प्रधानमंत्री का यह कदम केवल एक सांस्कृतिक भाव नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है. पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखी गई है. ऐसे में मंच से जनता के सामने झुकना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक जनादेश और जनता की सामूहिक शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं. यह कदम राज्य के लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संकेत है.

कार्यकर्ताओं और जनता में उत्साह

जब प्रधानमंत्री मंच पर जनता के सामने झुके, तो पूरा मैदान 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारों से गूंज उठा. वहां मौजूद लोगों के अनुसार, एक राष्ट्र प्रमुख का इस तरह सामान्य नागरिकों के प्रति झुकना उनकी सादगी को दर्शाता है. समारोह के दौरान उन्होंने न केवल जनता का अभिवादन किया, बल्कि राज्य के विकास के लिए नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई.

ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह सार्वजनिक मंच से जनता को दंडवत किया है. यह घटना आने वाले समय में भी चर्चा का विषय बनी रहेगी क्योंकि यह नेतृत्व और जनता के बीच के पारंपरिक फासलों को कम करने की दिशा में एक प्रतीकात्मक उदाहरण पेश करती है. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के इस व्यवहार को भाजपा के 'अंत्योदय' और 'जन-सेवा' के संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है.