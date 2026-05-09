Suvendu Adhikari CM Oath Ceremony LIVE: सुवेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में लेंगे बंगाल के सीएम पद की शपथ, समारोह में शामिल होने के लिए PM मोदी पहुंचे ब्रिगेड परेड ग्राउंड; VIDEO

Suvendu Adhikari CM Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं. कुछ ही समय में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे.

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिग्गजों का जमावड़ा

शपथ ग्रहण समारोह के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और देशभर के बड़े नेताओं का तांता लगा हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय नेता नितिन नबिन और भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि भी मंच पर पहुंच चुके हैं, जो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे.

PM मोदी पहुंचे  ब्रिगेड परेड ग्राउंड

बंगाल में पहली बार भाजपा की सत्ता

आजादी के बाद यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया था. शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी हाई-प्रोफाइल सीटों पर अपनी ताकत दिखाई, अब राज्य की कमान संभालने के लिए तैयार हैं.

समर्थकों में भारी उत्साह

समारोह स्थल पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक जुटे हुए हैं. पूरे कोलकाता शहर को भगवा रंग के झंडों और पोस्टरों से पाट दिया गया है. समर्थकों का मानना है कि यह शपथ ग्रहण बंगाल के लिए विकास के एक नए युग की शुरुआत है. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है.

क्या होगा अगला कदम?

शपथ ग्रहण के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट की पहली बैठक होने की संभावना है. माना जा रहा है कि सरकार अपने पहले ही दिन राज्य की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले ले सकती है. प्रधानमंत्री मोदी भी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें वे बंगाल के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराएंगे.