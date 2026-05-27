गुजरात के BJP विधायकों ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात: सुशासन, राष्ट्र प्रथम और विधानसभा क्षेत्रों के विकास पर हुआ अहम विमर्श

गुजरात विधायक बैठ(Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 27 मई: गुजरात (Gujarat) में जमीनी स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से उनके आधिकारिक आवास (7 लोक कल्याण मार्ग) पर मुलाकात की. गुजरात के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की इस बैठक को एक शिष्टाचार भेंट (Courtesy Interaction) बताया गया है. इस दौरान विधायकों ने सार्वजनिक जीवन में अपने हालिया अनुभवों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा और अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने सभी विधायकों को सुशासन (Governance), समर्पण और जनसेवा के मूल मंत्रों को लेकर विशेष मार्गदर्शन दिया. यह भी पढ़ें: 'सबका साथ, सबका विकास' पर आज PM Modi का संबोधन: बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर होगा मंथन

सुशासन के चार स्तंभ: वेजलपुर विधायक अमित ठाकर ने साझा किया अनुभव

अहमदाबाद के वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमित ठाकर ने इस बैठक को अपने लिए एक नया संकल्प और नई ऊर्जा का स्रोत बताया. प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पीएम मोदी का जीवन और उनकी कार्यशैली देश के करोड़ों नागरिकों के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा केंद्र है.

अमित ठाकर ने कहा, 'देशभक्ति, विकास, सेवा और सुरक्षा... ये चार शब्द आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व का जीवंत स्वरूप हैं. प्रधानमंत्री जी से उनके आवास पर मिलना केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा के प्रति अधिक समर्पण के साथ आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा है. मैं वेजलपुर और पूरे अहमदाबाद के सर्वांगीण विकास के लिए अब और अधिक शक्ति, मुस्तैदी तथा नए संकल्पों के साथ काम करना जारी रखूंगा.'

'राष्ट्र प्रथम' की ऊर्जा: सावरकुंडला-लीलियॉं विधायक महेश कसवाला ने जताई खुशी

अमरेली जिले के सावरकुंडला-लीलियॉं निर्वाचन क्षेत्र से विधायक महेश कसवाला ने भी इस बातचीत को एक ऐतिहासिक और यादगार अवसर बताया. उन्होंने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र सेवा के वर्षों का विशेष रूप से उल्लेख किया.

महेश कसवाला ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सार्वजनिक सेवा के एक विशेष और ऐतिहासिक कालखंड के बीच उनसे मिलना मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी का क्षण है. यह महज एक बैठक नहीं थी, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) के संकल्प की सकारात्मकता और असीम ऊर्जा का एक अनूठा अनुभव था. मुझे प्रधानमंत्री जी से सावरकुंडला-लीलियॉं और पूरे गुजरात राज्य में जन-कल्याणकारी कार्यों को अधिक उत्साह, पारदर्शिता और समर्पण के साथ आगे बढ़ाने की अमूल्य प्रेरणा मिली है.'

निर्वाचन क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर मंथन

इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में गुजरात के कई अन्य प्रमुख विधायक भी शामिल थे, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास योजनाओं को प्रधानमंत्री के सामने रखा. बैठक में मौजूद रहने वाले अन्य विधायकों में बापू नगर के विधायक दिनेश सिंह कुशवाहा, गांधीनगर उत्तर की विधायक रीता पटेल, नरोडा की विधायक डॉ. पायल कुकरानी और विजापुर के विधायक चतुरसिंह जवानजी चावड़ा सहित प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य शामिल थे.

बैठक में शामिल विधायकों ने बताया कि इस संवाद ने उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़े विकास मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का अवसर दिया. प्रधानमंत्री ने विधायकों को सलाह दी कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. बैठक का समापन विधायकों द्वारा इस अनूठे संवाद के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ. सभी विधायकों ने कहा कि यह चर्चा गुजरात भर में उनके संबंधित क्षेत्रों में सुशासन और सार्वजनिक कल्याण की पहलों को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाने में मदद करेगी.