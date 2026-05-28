ENG W vs IND W, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard Update: भारत महिला क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेम्सफोर्ड (Chelmsford) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला जा रहा है. इंग्लैंड महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद शानदार लय में नजर आ रही है. वहीं, भारत महिला टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे की निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच यह सीरीज आगामी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. इंग्लैंड महिला टीम की कप्तानी नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड महिला की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: Vaibhav Suryavanshi IPL Stats Against SRH: आईपीएल इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन, स्ट्राइक रेट देख रह जाएंगे दंग

काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs IND W 1st T20I Match Playing)

इंग्लैंड महिला: सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीदर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनिएल गिब्सन, चार्लोट डीन (कप्तान), इस्सी वोंग, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना (कप्तान), शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, श्री चरणी.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच टी20 क्रिकेट में मुकाबला हमेशा रोमांचक रहता है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें इंग्लैंड महिला टीम ने 22 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

इंग्लैंड महिला टीम के पास डैनी वायट-हॉज और सोफिया डंकली जैसे मजबूत बल्लेबाज हैं, जो टीम को अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में हीदर नाइट और एलिस कैप्सी टीम को मजबूती देती हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ भारत महिला टीम में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

नोट: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.