Rahul Gandhi on Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भड़के राहुल गांधी, PM मोदी को कहा- 'महंगाई मानव'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (FilePhoto/ANI)

Rahul Gandhi on Petrol-Diesel Price Hike: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई ताजा वृद्धि को लेकर सोमवार, 25 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर साझा किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को 'महंगाई मानव' (Inflation Man) कहकर संबोधित किया. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह किश्तों में ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता की जेब पर चुपके से वार कर रही है.

चुनावी व्यस्तता पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वे देश में आने वाले एक बड़े आर्थिक संकट को लेकर पिछले कई महीनों से लगातार सचेत कर रहे थे. उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वे देश को आर्थिक तूफान के प्रति सचेत कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुनाव प्रचार और राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त थे. विपक्ष के नेता के अनुसार, जैसे ही देश में चुनावी प्रक्रियाएं समाप्त हुईं, सरकारी तेल कंपनियों ने आम जनता पर बोझ डालते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 8 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी कर दी.

'किश्तों में जेब काटने' का लगाया गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार की मूल्य निर्धारण नीति पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों को एक बार में बढ़ाने के बजाय किश्तों में थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया जा रहा है, ताकि जनता को इस आर्थिक बोझ का तुरंत अहसास न हो और उनकी जेबें चुपके-चुपके कटती रहें. उन्होंने अंदेशा जताया कि कीमतों में बढ़ोतरी का यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा. राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का एक ही मुख्य काम रह गया है- चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करना और चुनाव खत्म होते ही आम जनता की कमाई पर प्रहार करना.

तेल कंपनियों की लगातार चौथी मूल्य वृद्धि

गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं के कारण देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने सोमवार सुबह ही पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. पिछले दो हफ्तों से भी कम समय में ईंधन की दरों में यह चौथी बड़ी वृद्धि है. इस बढ़ोतरी के बाद देश के कई प्रमुख शहरों, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल की खुदरा कीमतें एक बार फिर 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गई हैं, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं.