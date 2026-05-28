ENG W vs IND W, 1st T20I Match Live Score Update: काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जा रहा है पहला टी20 मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 1st T20I Match Live Score Update: भारत महिला क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 मई को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेम्सफोर्ड (Chelmsford) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में खेला जा रहा है. इंग्लैंड महिला टीम हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने के बाद शानदार लय में नजर आ रही है. वहीं, भारत महिला टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे की निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. आगामी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. इंग्लैंड महिला टीम की कप्तानी नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: RR vs SRH, IPL 2026 Eliminator Live Score Update: मुल्लांपुर में राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा हैं रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

इंग्लैंड और भारत महिला टीम के बीच यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें आगामी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहेंगी. इंग्लैंड महिला टीम हालिया फॉर्म में काफी मजबूत नजर आ रही है और घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. दूसरी तरफ भारत महिला टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी लय हासिल करना चाहेगी.

भारत महिला टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती दे सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और दीप्ति शर्मा को विकेट निकालने होंगे.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम में डैनी वायट-हॉज और सोफिया डंकली बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकती हैं. मिडिल ऑर्डर में हीदर नाइट और एलिस कैप्सी टीम को मजबूती देती हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम ने 22 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि भारत महिला टीम को 9 मैचों में सफलता मिली है. आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन भारत ने पिछले इंग्लैंड दौरे पर ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत दर्ज की थी.

नोट: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.