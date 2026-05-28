8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट, कर्मचारियों की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी? जानें सरकार क्यों खारिज कर सकती है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 28 मई: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के कार्यान्वयन को लेकर अटकलें और उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी (Central Government Employees and Pensioners) आगामी वेतन संशोधन और भत्तों में होने वाले सुधारों को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, कर्मचारी यूनियनों ने वेतन आयोग के पैनल के समक्ष अपनी व्यापक मांगें और प्रस्ताव सौंप दिए हैं, लेकिन हालिया रिपोर्टों से संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार (Central Government) कई बड़ी मांगों को पूरी तरह स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है. इस स्थिति ने लाभार्थियों के बीच एकमुश्त बड़ी वेतन वृद्धि की संभावनाओं को लेकर कुछ संशय पैदा कर दिया है. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission: न्यूनतम वेतन 68,400 रुपए करने का प्रस्ताव; जानिए पिछले वेतन आयोगों के मुकाबले कितना अलग है यह गणित

कर्मचारी यूनियनों की मांग: 3.83 फिटमेंट फैक्टर पर ध्यान केंद्रित

पिछले कुछ हफ्तों में, विभिन्न व्यापारिक और कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के पैनल के साथ विस्तृत चर्चा की है. इन बैठकों में यूनियनों ने बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की उच्च लागत के प्रभाव को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. इन प्रस्तावों में सबसे प्रमुख मांग महंगाई भत्ते (DA) का मूल वेतन (Basic Pay) में विलय करना और फिटमेंट फैक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि करना है.

कर्मचारी निकायों द्वारा उठाई गई मुख्य मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि अब खुद यूनियन प्रतिनिधि भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि सरकार द्वारा इन सभी प्रस्तावों को पूरी तरह और हूबहू स्वीकार किए जाने की संभावना बेहद कम है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और कैसे तय होता है वेतन?

केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा कर्मचारियों के पुराने या प्री-रिवाइज्ड बेसिक वेतन और पेंशन को नए वेतन ढांचे (Salary Structure) में बदलने के लिए फिटमेंट फैक्टर का उपयोग एक गणितीय गुणक (Multiplier) के रूप में किया जाता है. इसकी गणना के लिए एक सीधा फॉर्मूला अपनाया जाता है: वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = नया मूल वेतन

वेतन गणना की यह अवधारणा छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान प्रमुखता से सामने आई, जिसने आवश्यकता-आधारित मजदूरी गणना और वेतन युक्तिकरण जैसी पुरानी और जटिल प्रणालियों को बदल दिया. संदर्भ के लिए, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इस गुणक के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन पिछले पैनल के ₹7,000 से बढ़कर सीधे ₹18,000 हो गया था. यह भी पढ़ें: 8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर जून में होने जा रही हैं अहम बैठकें, जानें श्रीनगर, लद्दाख और लखनऊ का पूरा शेड्यूल

राजकोषीय सीमाएं और राज्यों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ

यूनियन नेताओं और नीति विश्लेषकों के अनुसार, सरकार द्वारा 3.83 के इतने ऊंचे गुणक को पूरी तरह मंजूरी न देने के पीछे देश का व्यापक आर्थिक और वित्तीय गणित है. इस स्तर की भारी वृद्धि से राष्ट्रीय खजाने पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा.

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में होने वाली किसी भी बड़ी वृद्धि का सीधा असर राज्यों पर भी पड़ता है, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी अनुरूप वेतनमान संशोधित करती हैं. इससे देश भर में दीर्घकालिक पेंशन देनदारियों और सेवानिवृत्ति से जुड़े खर्चों में भारी बढ़ोतरी होती है. नतीजतन, नीति विश्लेषकों का मानना है कि सरकार किसी अधिकतम वृद्धि के बजाय एक मध्यम या संतुलित फॉर्मूले का विकल्प चुन सकती है.

8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि और प्रभाव का दायरा

आठवें वेतन आयोग का देश में व्यापक सामाजिक-आर्थिक महत्व है, क्योंकि इसकी अंतिम सिफारिशें सीधे तौर पर 1.1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रभावित करेंगी. इसमें वर्तमान में कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके परिवार शामिल हैं.

भारत में जनवरी 1946 में पहले वेतन आयोग के गठन के बाद से अब तक कुल सात वेतन पैनल बनाए जा चुके हैं. संस्थागत इतिहास के अनुसार, केंद्रीय वेतन और भत्तों की समीक्षा और मानकीकरण के लिए मोटे तौर पर हर 10 साल में एक नया पैनल गठित किया जाता है. इसी समय-सीमा का पालन करते हुए, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था, जिसकी सिफारिशें आने वाले समय में लागू होनी हैं.