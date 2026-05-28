England Women vs India Women T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड बनाम टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Stats: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेम्सफोर्ड (Chelmsford) के काउंटी ग्राउंड (County Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. आगामी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. भारत महिला टीम हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 1-4 से सीरीज हारकर आ रही है और अब वह इंग्लैंड के खिलाफ दमदार वापसी करना चाहेगी. दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था और टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. इस सीरीज में भारत की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि इंग्लैंड महिला टीम की कमान नैट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: ENG W vs IND W, 1st T20I Match Preview: काउंटी ग्राउंड में आज इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट समेत सभी डिटेल्स

भारत महिला टीम के लिए यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले अंतिम बड़ी तैयारी मानी जा रही है. टीम ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी देखने को मिली, जबकि गेंदबाज दबाव के क्षणों में प्रभाव नहीं छोड़ सके. ऐसे में इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए अपनी कमजोरियों को दूर करने का शानदार मौका होगा.

भारत महिला टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा टीम को तेज शुरुआत दिला सकती हैं. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष टीम को मजबूती देंगी. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी अहम भूमिका निभा सकती हैं. इसके अलावा यास्तिका भाटिया और राधा यादव की वापसी से टीम को संतुलन मिला है.

दूसरी तरफ इंग्लैंड महिला टीम अपने घरेलू हालात का फायदा उठाना चाहेगी. टीम के पास डैनी वायट-हॉज, हीदर नाइट और एलिस कैप्सी जैसी अनुभवी बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और इस्सी वोंग भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं. इंग्लैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज है और टीम शानदार लय में नजर आ रही है.

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला टीम ने 22 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारत महिला टीम को 9 मुकाबलों में सफलता मिली है. आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन भारत ने पिछले इंग्लैंड दौरे पर 3-2 से सीरीज जीतकर इतिहास रचा था.

चेम्सफोर्ड के काउंटी ग्राउंड की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में यहां सीम और स्विंग देखने को मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा. हालांकि, एक बार सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट भी खेल सकते हैं. इस मैदान पर औसत स्कोर 140-150 रन के आसपास माना जाता है.

स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, डैनी वायट-हॉज, सोफी एक्लेस्टोन और हीदर नाइट जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. स्मृति मंधाना और लॉरेन बेल के बीच नई गेंद से टक्कर दिलचस्प होगी. वहीं, शेफाली वर्मा और सोफी एक्लेस्टोन के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG W vs IND W 1st T20I Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, हीदर नाइट, एलिस कैप्सी, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल, इस्सी वोंग, लॉरेन फाइलर.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

नोट: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.