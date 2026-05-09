Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ आसान, अब घर बैठे अपने मोबाइल से करें आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

Ayushman Card

Ayushman Card: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (PM-JAY) के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज पाने के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य है. डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए सरकार ने अब कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस कर दिया है. अब कोई भी पात्र नागरिक 'आयुष्मान ऐप' या आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करके घर बैठे अपना कार्ड बना सकता है और उसे तुरंत डाउनलोड भी कर सकता है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी जानकारी और दस्तावेज होने चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण आपका आधार कार्ड है, जो आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए. इसके अलावा, आपके पास राशन कार्ड या पीएमजेएवाई का लाभार्थी पत्र (यदि उपलब्ध हो) होना आवश्यक है, ताकि आपकी पात्रता की पुष्टि आसानी से की जा सके. यह भी पढ़े: PMJAY Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड के लिए घर बैठे कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड? जानें पात्रता और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रियाआयुष्मान ऐप से कार्ड बनाने का तरीका

सरकार ने 'Ayushman App' लॉन्च किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. कार्ड बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें:

Ayushman App डाउनलोड करें और 'Login' पर क्लिक करके 'Beneficiary' विकल्प चुनें. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी (OTP) के जरिए वेरीफाई करें. इसके बाद अपने राज्य, योजना (PMJAY), और जिले का चयन करें. खोजने के लिए आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर का उपयोग करें. यदि आप पात्र हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों के नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे. जिनका कार्ड नहीं बना है, उनके नाम के आगे 'Do e-KYC' पर क्लिक करें. आधार ओटीपी या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी पूरी करें और अपनी एक लाइव फोटो अपलोड करें.

ई-केवाईसी और कार्ड डाउनलोड

ई-केवाईसी प्रक्रिया सफल होने के बाद, आपका आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित विभाग के पास चला जाता है. आमतौर पर 24 से 48 घंटों के भीतर आपका आयुष्मान कार्ड अप्रूव (Approve) हो जाता है. एक बार अप्रूव होने के बाद, आप उसी ऐप या आधिकारिक वेबसाइट (beneficiary.nha.gov.in) पर जाकर 'Download Card' के विकल्प से अपना डिजिटल आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

योजना के लाभ और पात्रता

आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है. इस योजना के तहत देश के किसी भी सूचीबद्ध (Empaneled) सरकारी या निजी अस्पताल में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है. इसमें कैंसर, हृदय रोग और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन और उपचार शामिल हैं.

यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो आप सरकार के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर्क कर सकते हैं. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट के झांसे में न आएं और केवल आधिकारिक सरकारी ऐप या पोर्टल का ही उपयोग करें.