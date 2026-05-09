Sunderland vs Manchester United Premier League 2025–26 Free Live Streaming Online: कब, कहां और कैसे देखें सुंदरलैंड बनाम मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच का लाइव प्रसारण

Sunderland vs Manchester United Premier League 2025–26 Free Live Streaming Online: सुंदरलैंड ए.एफ.सी. और मैनचेस्टर यूनाइटेड एफ.सी. के बीच Premier League 2025-26 का मुकाबला शनिवार, 9 मई को खेला जाएगा. यह मैच सुंदरलैंड के घरेलू मैदान स्टेडियम ऑफ लाइट में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है और टीम अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, शानदार वापसी सीजन खेल रही सुंदरलैंड की टीम घरेलू फैंस के सामने एक और बड़ी जीत दर्ज करना चाहेगी. RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Jaipur Weather Update: जयपुर में आज बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? मैच से पहले जानें मौसम का हाल

Sunderland vs Manchester United मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट डिटेल्स

भारत में Premier League 2025-26 के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर सुंदरलैंड बनाम मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

टीवी पर इस मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट चैनलों पर किया जा सकता है. Star Sports नेटवर्क इस सीजन Premier League का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर है.

यूके में यह मैच TNT Sports 1 और TNT Sports Ultimate पर लाइव दिखाया जाएगा. वहीं, Discovery+ ऐप के जरिए भी मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

मैच डिटेल्स

कैटेगरी डिटेल्स मुकाबला Sunderland vs Manchester United टूर्नामेंट Premier League 2025-26 तारीख शनिवार, 9 मई 2026 समय 3:00 PM BST / 7:30 PM IST वेन्यू Stadium of Light, Sunderland मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्थिति तीसरा स्थान (70 अंक) सुंदरलैंड की स्थिति 12वां स्थान (46 अंक) भारत में लाइव प्रसारण Star Sports Select / JioHotstar

टीम न्यूज और प्रमुख अपडेट

मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डिफेंडर Lisandro Martínez की वापसी बड़ी राहत लेकर आई है. वह तीन मैचों के निलंबन के बाद टीम में लौट रहे हैं. हालांकि स्ट्राइकर Benjamin Šeško की फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि लिवरपूल के खिलाफ मैच में उन्हें शिन इंजरी के कारण मैदान छोड़ना पड़ा था. वहीं डिफेंडर Matthijs de Ligt अभी भी पीठ की चोट के कारण बाहर हैं.

दूसरी तरफ सुंदरलैंड के डिफेंडर Daniel Ballard तीन मैचों के निलंबन के चलते उपलब्ध नहीं रहेंगे. जबकि Romaine Mundle हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं. टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि Nilson Angulo और Bertrand Traoré ने ट्रेनिंग में वापसी कर ली है और वे मैचडे स्क्वॉड में शामिल हो सकते हैं.