PMJAY Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड के लिए घर बैठे कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड? जानें पात्रता और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

आयुष्मान भारत कार्ड (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 8 मई: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) (PM-JAY) करोड़ों भारतीयों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है. डिजिटल इंडिया (Digital India) की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, अब लाभार्थी बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) जेनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं. आधार कार्ड और मोबाइल ओटीपी के जरिए यह प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है. यह भी पढ़ें: Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? 2026 में बदल गई है प्रक्रिया, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी खुला रास्ता

ऑनलाइन आवेदन करने की चरणबद्ध प्रक्रिया

नया आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल nha.gov.in पर जाएं. 'Beneficiary' विकल्प चुनें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. मोबाइल पर आए OTP के जरिए लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें. योजना (PM-JAY) का चयन करें और अपने राज्य व जिले का नाम चुनें. अपना नाम खोजने के लिए आधार नंबर या अन्य विवरण दर्ज करें. विवरण मिलने के बाद फोटो और ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करें. आवेदन जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर स्टेटस चेक करें और कार्ड डाउनलोड करें.

कैसे डाउनलोड करें अपना आयुष्मान कार्ड?

यदि आपका नाम पहले से ही लाभार्थी सूची में है, तो आप इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं:

पीएम-जेएवाई के आधिकारिक पोर्टल या Ayushman Bharat App/UMANG App पर जाएं.

पर जाएं. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर ओटीपी वेरिफिकेशन करें.

आधार नंबर के जरिए अपनी प्रोफाइल सर्च करें.

वेरिफिकेशन सफल होने के बाद 'Download' बटन पर क्लिक कर कार्ड प्राप्त करें.

कौन है इस योजना का पात्र?

आयुष्मान कार्ड की पात्रता सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित है. हालांकि, सरकार ने अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए इस योजना के दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे उनकी आय या मौजूदा बीमा कवरेज कुछ भी हो. इसके अलावा, राशन कार्ड धारक और कुछ विशेष सरकारी योजनाओं (जैसे CGHS और ECHS) के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज और लाभ

आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. सत्यापन के लिए ई-श्रम कार्ड या लेबर कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है.

योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ:

अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का पूरा खर्च.

भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च.

दवाइयां, नैदानिक परीक्षण (Tests) और आईसीयू सेवाएं.

इलाज के बाद 15 दिनों तक की देखभाल.

बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में राशन कार्ड के जरिए पात्रता जांच की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को 24 घंटे के भीतर मंजूरी मिल रही है. यह योजना देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करती है.