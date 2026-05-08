कोलकाता पहुंचे अमित शाह: बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री के नाम पर आज लगेगी मुहर; शनिवार को होगा शपथ ग्रहण

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 8 मई: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में ऐतिहासिक चुनावी जीत (Electoral Victory) के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Netaji Subhash Chandra Bose International Airport) पर पहुंचे. हवाई अड्डे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य (Samik Bhattacharya) और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने उनका स्वागत किया. 4 मई को आए चुनाव परिणामों में भाजपा को मिली भारी सफलता के बाद आज का दिन राज्य के लिए नए नेतृत्व की घोषणा का गवाह बनेगा. यह भी पढ़ें: West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में नई सरकार की तैयारी, अमित शाह की मौजूदगी में आज तय होगा मुख्यमंत्री का नाम; ममता बनर्जी की हार ने चौंकाया

मंदिर में पूजा और विधायकों के साथ बैठक

हवाई अड्डे से निकलने के बाद अमित शाह सीधे उत्तर 24 परगना जिले स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे न्यू टाउन स्थित एक होटल के लिए रवाना हुए. शाह दोपहर में न्यू टाउन के 'विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर' में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.

इस बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा. चयनित नेता आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नए नेता

विधायक दल के नेता का चयन होने के बाद, भावी मुख्यमंत्री कोलकाता स्थित लोक भवन जाएंगे. वहां वे राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई कैबिनेट बनाने का औपचारिक दावा पेश करेंगे. भाजपा की इस जीत ने राज्य की राजनीति में दशकों पुराने समीकरणों को बदल दिया है. यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में BJP सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को; पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में होगा भव्य समारोह

शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण

गृह मंत्री अमित शाह के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, वे शुक्रवार रात न्यू टाउन के होटल में ही ठहरेंगे. शनिवार सुबह 10 बजे कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई शीर्ष केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे.

समारोह के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता इस मेगा इवेंट को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं.