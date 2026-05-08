Odisha Mob Lynching Video: ओडिशा में सड़क हादसे के बाद छेड़छाड़ के आरोप, भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला; 4 गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

भुवनेश्वर, 8 मई: ओडिशा (Odisha) की राजधानी भुवनेश्वर (Bhubaneswar) के बाहरी इलाके भिंगारपुर (Bhingarpur) में कानून को हाथ में लेने का एक खौफनाक मामला सामने आया है. गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना (Road Accident) के बाद उपजे विवाद में भीड़ ने एक युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या (Murder) कर दी. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है.

भुवनेश्वर-कटक पुलिस कमिश्नर सुरेश देव दत्त सिंह के अनुसार, यह घटना तब शुरू हुई जब मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक भिंगारपुर के पास स्कूटर सवार दो छात्राओं से टकरा गए. टक्कर के कारण छात्राएं सड़क पर गिर गईं. चश्मदीदों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों बाइक सवार छात्र छात्राओं की मदद करने के लिए वापस लौटे थे. यह भी पढ़ें: ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर: जनगणना ड्यूटी पर तैनात दो शिक्षकों की सनस्ट्रोक से मौत, विभाग पर दबाव के आरोप

छेड़छाड़ के आरोप और भीड़ का हमला

कमिश्नर ने बताया कि स्थिति तब बिगड़ी जब छात्राओं ने आरोप लगाया कि मदद के बहाने आए युवकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की और अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. छात्राओं के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

आरोप है कि उग्र भीड़ ने घटना की सच्चाई जाने बिना एक युवक पर हमला कर दिया. इस दौरान युवक ने भी भीड़ को चुनौती दी, जिससे मामला और हिंसक हो गया. भीड़ के हमले में युवक को गंभीर चोटें आईं.

ओडिशा में भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या की (विचलित करने वाले दृश्य, दर्शकों को सावधानी बरतने की सलाह)

Law and order of Odisha has gone down in Odisha. In this case of Balianta, Odisha two young men were brutally beaten by locals alleging misbehave by them to a girl as their vehicle heats the girl and argument arise . One guy died due to such barber attack. Police tio was present pic.twitter.com/lrG4sH9D6B — Dr MANISA DAS PATTANAIK (@MManisa) May 7, 2026

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को सूचना मिलने के आठ मिनट के भीतर टीम मौके पर पहुँच गई और घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को "अराजकता" करार दिया है.

पुलिस ने छात्राओं की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं मॉब लिंचिंग के मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है. कमिश्नर सिंह ने कहा, 'हमने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य हमलावरों की पहचान की जा रही है. किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.' यह भी पढ़ें: Food Poisoning in Odisha: ओडिशा के जाजपुर में दहीबड़ा खाने से 58 लोग पड़े बीमार, एक बुजुर्ग महिला की मौत

पृष्ठभूमि और जांच

यह घटना बालीअंता थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके की है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या छेड़छाड़ के आरोप सही थे या दुर्घटना के बाद उपजे गुस्से में यह आरोप लगाए गए. फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.