LPG Delivery Scam Alert: सावधान! रसोई गैस डिलीवरी के नाम पर हो रहा है 'OTP फ्रॉड', धोखाधड़ी को रोकने के लि तेल कंपनियों ने जारी किए नए सुरक्षा नियम

LPG Delivery Scam Alert: भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs)-इंडेन (Indane), एचपी गैस (HP Gas) और भारत गैस (Bharat Gas)-ने एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हाल के दिनों में डिलीवरी एजेंट या कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर ग्राहकों से ओटीपी (OTP) ठगने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है. इसे देखते हुए अब डिलीवरी सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बना दिया गया है.

डिलीवरी के समय ओटीपी अनिवार्य

नए नियमों के अनुसार, जब ग्राहक आधिकारिक माध्यमों से सिलेंडर बुक करेंगे, तो उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह ओटीपी ग्राहकों को केवल उस समय साझा करना चाहिए जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव सिलेंडर लेकर उनके घर पहुंच जाए. यह प्रणाली इसलिए बनाई गई है ताकि सिलेंडर केवल वास्तविक उपभोक्ता को मिले और फर्जी डिलीवरी अपडेट या अनधिकृत लेनदेन को रोका जा सके. यह भी पढ़े: LPG Price Hike: ईरान संकट के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल; दिल्ली में ₹993 बढ़े दाम, जानें घरेलू सिलेंडर का हाल

स्कैम कॉल्स से बचने की चेतावनी

तेल कंपनियों ने ग्राहकों को उन धोखाधड़ी वाले फोन कॉल्स के प्रति भी आगाह किया है, जिनमें जालसाज यह दावा करते हैं कि यदि तुरंत ओटीपी साझा नहीं किया गया तो उनका गैस कनेक्शन ब्लॉक या बंद कर दिया जाएगा. कई मामलों में कॉलर खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी या सरकारी अधिकारी बताते हैं. कंपनियों ने सलाह दी है कि सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी से पहले कभी भी किसी को फोन पर ओटीपी न दें.

साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम

बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए कंपनियों ने कुछ सुरक्षा उपाय साझा किए हैं:

संदेहास्पद लिंक: एसएमएस या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे गए किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.

अज्ञात ऐप्स: एलपीजी सेवाओं के नाम पर किसी भी अज्ञात मोबाइल एप्लिकेशन को इंस्टॉल न करें.

आधिकारिक चैनल: बुकिंग या शिकायत के लिए केवल आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर और मोबाइल ऐप्स का ही उपयोग करें.

पहचान सत्यापन: ओटीपी साझा करने से पहले डिलीवरी कर्मी की पहचान सुनिश्चित करें.

मोबाइल नंबर अपडेट रखने की सलाह

एलपीजी वितरकों ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे कंपनी के रिकॉर्ड में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट रखें. इससे यह सुनिश्चित होगा कि ओटीपी और डिलीवरी अलर्ट सही समय पर प्राप्त हों. यदि किसी ग्राहक को सत्यापन या डिलीवरी में समस्या आ रही है, तो वे अपने वितरक या आधिकारिक सहायता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं.

यह कदम भारत सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे व्यापक जागरूकता अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को फिशिंग और पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराधों से बचाना है.