Hantavirus Outbreak: MV होंडियस क्रूज पर सवार दोनों भारतीय चालक दल सदस्य सुरक्षित, स्पेन में भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मैड्रिड, 11 मई: स्पेन (Spain) स्थित भारतीय दूतावास (Embassy of India) ने रविवार को पुष्टि की है कि हंतावायरस (Hantavirus) की चपेट में आए क्रूज शिप 'MV होंडियस' पर सवार दो भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित हैं. दूतावास के अनुसार, दोनों भारतीय चालक दल (क्रू) के सदस्य के रूप में कार्यरत थे और उनमें वायरस का कोई लक्षण नहीं पाया गया है. डच ध्वज वाला यह जहाज रविवार को स्पेन के कैनरी द्वीप पहुंचा, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई.

भारतीयों की निकासी और वर्तमान स्थिति

स्पेनिश नेशनल सेंटर फॉर इमरजेंसी मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन (CENEM) से मिली जानकारी के आधार पर, भारतीय दूतावास ने बताया कि दोनों भारतीय नागरिकों को स्पेन से नीदरलैंड स्थानांतरित कर दिया गया है. वहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा. राहत की बात यह है कि प्राथमिक जांच में दोनों 'एसिम्प्टोमैटिक' (लक्षणहीन) पाए गए हैं और उनका स्वास्थ्य स्थिर है.

मैड्रिड में भारतीय राजदूत स्थानीय अधिकारियों और दोनों भारतीयों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं. दूतावास स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नियमित रूप से उनकी भलाई और सुरक्षा की निगरानी कर रहा है.

स्पेनिश यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन

जहाज पर सवार स्पेनिश यात्रियों को निकालने का काम भी तेजी से शुरू हो गया है. कैनरी द्वीप से मैड्रिड के लिए यात्रियों का पहला जत्था रविवार को रवाना हुआ. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और स्पेनिश अधिकारियों द्वारा निर्धारित कड़े नियमों के तहत ही यात्रियों को जहाज से उतारा जा रहा है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

क्या है पूरा मामला?

अटलांटिक महासागर में यात्रा कर रहे इस पोलर क्रूज शिप पर हंतावायरस के संक्रमण की पुष्टि 4 मई को हुई थी. WHO की रिपोर्ट के अनुसार, इस वायरस के प्रकोप के कारण अब तक जहाज पर तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोग संदिग्ध रूप से संक्रमित बताए जा रहे हैं.

'MV होंडियस' का संचालन 'ओशनवाइड एक्सपीडिशन' कंपनी करती है. यह जहाज 20 मार्च को अर्जेंटीना के उशुआइया से अपनी यात्रा पर निकला था और इसे 4 मई को केप वर्डे में अपनी यात्रा समाप्त करनी थी। 107.6 मीटर लंबे इस जहाज पर लगभग 150 लोग सवार थे, जिनमें 57 क्रू मेंबर, 13 गाइड और एक डॉक्टर शामिल थे.