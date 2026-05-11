Bakrid 2026 Mehndi Designs: ईद-उल-अजहा पर इन लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स से सजाएं अपने हाथ; देखें लेटेस्ट पैटर्न्स

Bakrid 2026 Mehndi Designs: मुस्लिम समुदाय के लिए साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक 'बकरीद' (ईद-उल-अजहा) अब बस कुछ ही दिन दूर है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, धू-अल-हिज्जाह महीने की 10 तारीख को मनाया जाने वाला यह पर्व वर्ष 2026 में भारत में 27 मई (बुधवार) या 28 मई (गुरुवार) को मनाए जाने की संभावना है. इबादत और कुर्बानी के इस पर्व पर महिलाओं के बीच सजने-संवरने और मेहंदी रचाने का विशेष उत्साह देखा जा रहा है. यह भी पढ़ें: Eid-al-Adha 2026 Mehndi Designs: बकरीद के मौके पर अपने हाथों की बढ़ाएं खूबसूरती, देखें लेटेस्ट और आसान मेहंदी डिजाइन्स

बकरीद 2026: ट्रेंड में हैं ये खास मेहंदी

त्योहार की चमक बढ़ाने के लिए महिलाएं अक्सर ऐसे मेहंदी पैटर्न्स की तलाश में रहती हैं जो पारंपरिक होने के साथ-साथ आधुनिक भी हों. इस साल 'अरेबिक मेहंदी', 'मंडला आर्ट' और 'फ्लोरल बेल' सबसे अधिक डिमांड में हैं.

कामकाजी महिलाओं के लिए जो कम समय में मेहंदी लगाना चाहती हैं, 'चांद-तारा' या 'मस्जिद की मीनार' वाले मोटिफ्स काफी लोकप्रिय हो रहे हैं. ये डिजाइन्स न केवल बकरीद की थीम के साथ मेल खाते हैं, बल्कि लगाने में भी बेहद आसान और समय की बचत करने वाले होते हैं.

त्याग और अटूट विश्वास का प्रतीक है यह पर्व

बकरीद का इतिहास पैगंबर इब्राहिम के अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास और उनके सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब अल्लाह ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पुत्र इस्माइल की कुर्बानी मांगी, तो पैगंबर इब्राहिम ने पूर्ण समर्पण दिखाया. उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर अल्लाह ने उनके पुत्र के स्थान पर एक बकरा (दुंबा) रख दिया। यह घटना सिखाती है कि ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और समर्पण ही सच्ची इबादत है. यह भी पढें: Bakri Eid 2026 Mehndi Designs: बकरीद 2026 के लिए लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन, इस त्योहारी सीजन के लिए खास ट्रेंड्स और स्टाइल

बकरीद 2026 के लिए फ्लोरल मेंहदी डिजाइन

ईद-उल-अजहा के लिए खूबसूरत डिजाइन

बकरा ईद के लिए लेटेस्ट मेंहदी डिजाइन

कुर्बानी ईद के लिए खूबसूरत फ्रंट हैंड मेंहदी

ईद के लिए आसान और मनमोहक मेंहदी

कुर्बानी और सामाजिक समरसता की परंपरा

बकरीद के दिन ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद सामर्थ्य अनुसार कुर्बानी दी जाती है. इस रस्म का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू गोश्त का वितरण है, जिसे तीन बराबर हिस्सों में बांटा जाता है:

पहला हिस्सा: गरीबों और जरूरतमंदों के लिए.

गरीबों और जरूरतमंदों के लिए. दूसरा हिस्सा: रिश्तेदारों और मित्रों के लिए.

रिश्तेदारों और मित्रों के लिए. तीसरा हिस्सा: स्वयं के परिवार के लिए.

यह वितरण प्रणाली समाज में समानता, भाईचारे और एक-दूसरे की मदद करने की भावना को प्रोत्साहित करती है.

बाजारों में बढ़ी रौनक और तैयारियां

त्योहार के करीब आते ही बाजारों में नए कपड़ों, जेवर और इत्र की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने लगी है. मेहंदी आर्टिस्ट्स के पास एडवांस बुकिंग का सिलसिला भी तेज हो गया है. बकरीद का यह पर्व न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय है, बल्कि यह आपसी गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने और खुशियां बांटने का भी अवसर है.