Aadhaar Card New Application: घर बैठे नए आधार कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन? जानें 2026 की लेटेस्ट प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

(Photo Credits: X/@UIDAI)

Aadhaar Card New Application: आज के समय में आधार कार्ड भारत के हर नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन चुका है. चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो या सिम कार्ड खरीदना, आधार की जरूरत हर जगह पड़ती है. 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नए आधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल और सरल बना दिया है. हालांकि बायोमेट्रिक्स के लिए आपको एक बार केंद्र जाना होता है, लेकिन फॉर्म भरने और अपॉइंटमेंट का काम आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Aadhaar Card Download: myAadhaar पोर्टल, नया आधार ऐप और DigiLocker से ऑनलाइन आधार कैसे डाउनलोड करें, जानें पूरा तरीका

ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका

नए आधार कार्ड के लिए सबसे पहले आपको UIDAI के आधिकारिक पोर्टल (myaadhaar.uidai.gov.in) पर जाकर अपना समय सुरक्षित करना होगा.

वेबसाइट पर जाएं: UIDAI के 'My Aadhaar' पोर्टल पर 'Book an Appointment' विकल्प पर क्लिक करें.

विवरण भरें: अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें.

केंद्र चुनें: अपने शहर और नजदीकी 'आधार सेवा केंद्र' का चयन करें.

स्लॉट बुक करें: अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय (Time Slot) चुनें और अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें.

जरूरी दस्तावेजों की सूची

आधार नामांकन के लिए आपको ओरिजिनल दस्तावेज साथ ले जाने होंगे. मुख्य रूप से तीन प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

पहचान का प्रमाण (PoI): पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस. पते का प्रमाण (PoA): बिजली का बिल (3 महीने से पुराना न हो), राशन कार्ड, पानी का बिल या बैंक पासबुक. जन्मतिथि का प्रमाण (DoB): जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), हाईस्कूल की मार्कशीट या पासपोर्ट.

विशेष नोट: 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए आधार बनवाने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है.

आधार केंद्र पर क्या होगा?

अपॉइंटमेंट के दिन आपको समय पर आधार सेवा केंद्र पहुंचना होगा. वहां की प्रक्रिया इस प्रकार है:

बायोमेट्रिक डेटा: वहां तैनात ऑपरेटर आपकी फोटो खींचेगा, आपकी 10 उंगलियों के निशान (Fingerprints) लेगा और आंखों की पुतलियों (Iris Scan) को स्कैन करेगा.

दस्तावेज सत्यापन: आपके द्वारा दिए गए ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उन्हें वापस कर दिया जाएगा.

एक्नॉलेजमेंट स्लिप: प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको 14 अंकों के एनरोलमेंट आईडी (EID) वाली एक रसीद मिलेगी.

आवेदन के बाद का स्टेटस कैसे ट्रैक करें?

नामांकन के बाद आधार कार्ड बनने में आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय लगता है. आप अपनी रसीद पर दिए गए EID नंबर के जरिए UIDAI की वेबसाइट पर 'Check Enrolment Status' में जाकर अपनी स्थिति देख सकते हैं. एक बार आधार जेनरेट हो जाने पर, आप घर बैठे ही 'e-Aadhaar' डाउनलोड कर सकते हैं, जो भौतिक कार्ड के समान ही मान्य होता है.

महत्वपूर्ण जानकारियां

शुल्क: नया आधार कार्ड बनवाना पूरी तरह निशुल्क (FREE) है. केंद्र पर इसके लिए कोई पैसे नहीं देने होते.

सुरक्षा: अपना आधार ओटीपी कभी किसी के साथ साझा न करें.

मोबाइल नंबर: आवेदन के समय अपना सक्रिय मोबाइल नंबर जरूर दर्ज कराएं ताकि भविष्य में ऑनलाइन अपडेट करना आसान रहे.

प्रशासन का कहना है कि आधार केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि डिजिटल सशक्तिकरण का जरिया है. यदि आपके पास अभी तक आधार नहीं है, तो आज ही ऑनलाइन स्लॉट बुक कर इस प्रक्रिया को पूरा करें.