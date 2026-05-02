Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र में आज दोपहर 1 बजे जारी होगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

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Maharashtra HSC Result 2026: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) द्वारा कक्षा 12वीं (HSC) का परिणाम आज दोपहर 1 बजे जारी किया जाएगा. इसे लेकर छात्रों में काफी उत्साह है. इस वर्ष बोर्ड ने ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के तहत छात्रों की सुविधा के लिए डिजिटल दस्तावेजों पर विशेष ध्यान दिया है. अब छात्र बिना किसी देरी के DigiLocker के माध्यम से अपनी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं.

डिजिलॉकर पर मार्कशीट कैसे प्राप्त करें?

डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की प्रक्रिया बेहद सरल है. छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं: यह भी पढ़े: Maharashtra Board HSC Result 2026: कल दोपहर 1 बजे घोषित होगा महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, mahresult.nic.in पर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

पंजीकरण: सबसे पहले छात्र डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट (digilocker.gov.in) या ऐप पर जाएं. यदि खाता नहीं है, तो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से साइन-अप करें.

लॉगिन: अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल में प्रवेश करें.

बोर्ड का चयन: 'Education' सेक्शन में जाकर 'Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education' सर्च करें.

विवरण दर्ज करें: 'HSC Marksheet' विकल्प चुनें और अपना रोल नंबर (Seat Number) तथा परीक्षा का वर्ष दर्ज करें.

डाउनलोड: विवरण सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है.

भौतिक मार्कशीट का वितरण और महत्व

डिजिटल कॉपी तुरंत उपलब्ध होने के बावजूद, बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली मूल भौतिक मार्कशीट (Physical Marksheet) का महत्व कम नहीं हुआ है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, परिणामों की घोषणा के लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर भौतिक मार्कशीट छात्रों के संबंधित जूनियर कॉलेजों और स्कूलों में भेज दी जाती है.

उच्च शिक्षा में प्रवेश और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मूल हार्ड कॉपी की आवश्यकता होती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल या कॉलेज के संपर्क में रहें और निर्धारित तिथि पर अपनी मूल अंकतालिका और लीविंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें.

डिजिटल दस्तावेजों की बढ़ती स्वीकार्यता

केंद्र सरकार के डिजिटल सशक्तिकरण अभियान के तहत, डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों को आईटी अधिनियम (IT Act) के तहत मूल दस्तावेजों के समान ही कानूनी मान्यता प्राप्त है. महाराष्ट्र बोर्ड की यह पहल न केवल दस्तावेजों के खोने के डर को खत्म करती है, बल्कि कहीं भी और कभी भी वेरिफिकेशन की सुविधा भी देती है.

छात्रों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दूसरे राज्यों या विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं और जिन्हें तत्काल दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता होती है.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र को डिजिटल मार्कशीट में कोई विसंगति या त्रुटि नजर आती है, तो उन्हें तुरंत अपने संबंधित डिवीजनल बोर्ड को सूचित करना चाहिए. इसके अलावा, छात्र आधिकारिक वेबसाइट (mahresult.nic.in) पर जाकर भी अपने विस्तृत अंकों की जांच कर सकते हैं.