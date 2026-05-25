तमिलनाडु पुलिस की संवेदनहीनता पर भारी आक्रोश: सुलूर में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते दिखे वरिष्ठ अधिकारी (Watch Viral Video)

तमिलनाडु पुलिस Photo Credits: X)

चेन्नई/सुलूर, 25 मई: तमिलनाडु (Tamilnadu) के सुलूर क्षेत्र (Sulur Region) में एक 10 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, कथित बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले ने जहां एक ओर पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर इस गंभीर मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के असंवेदनशील व्यवहार ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है. सोमवार को सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हुआ, जिसमें इस जघन्य अपराध पर बुलाई गई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महिला अधिकारी सहित तीन वरिष्ठ पुलिसकर्मी आपस में मुस्कुराते और हंसते हुए कैमरे में कैद हो गए. इस वीडियो के सामने आने के बाद तमिलनाडु पुलिस को चौतरफा आलोचना और भारी विरोध (Backlash) का सामना करना पड़ रहा है. यह भी पढ़ें: बेंगलुरु के अपोलो अस्पताल में शर्मनाक वारदात: गर्भवती महिला का वॉशरुम में छिपकर बनाया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल प्रबंधन पर भी केस दर्ज

संवेदनशील ब्रीफिंग के दौरान हंसते दिखे जिम्मेदार अधिकारी

सामने आए वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि जब मीडियाकर्मी मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पुलिस से सवाल पूछ रहे थे, ठीक उसी समय मंच पर मौजूद तीन उच्च अधिकारी बेहद हल्के मूड में नजर आए. एक महिला पुलिस अधिकारी और उनके दो सहयोगी पुरुष अधिकारी आपस में किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे.

जनता और सोशल मीडिया यूजर्स ने इस व्यवहार को पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया है. नेटिजन्स का कहना है कि एक नाबालिग बच्ची की कथित दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या जैसे जघन्य मामले पर चर्चा करते समय इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना रवैया कानून व्यवस्था के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की मानसिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. इस वायरल घटना को लेकर तमिलनाडु पुलिस मुख्यालय द्वारा अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या सफाई जारी नहीं की गई है.

सुलूर में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते दिखे वरिष्ठ अधिकारी

💔This is absolutely horrific. A 10-year-old girl abducted, assaulted, and murdered in Sulur, Coimbatore. The fact that the Inspector General, Ramya Bharathi, was seen laughing and joking during the press conference about this tragedy is beyond comprehension. pic.twitter.com/ZUiCjmjUX6 — indiainlast24hr (@indiain24hr) May 24, 2026

💔This is absolutely horrific. A 10-year-old girl abducted, assaulted, and murdered in Sulur, Coimbatore. The fact that the Inspector General, Ramya Bharathi, was seen laughing and joking during the press conference about this tragedy is beyond comprehension. pic.twitter.com/ZUiCjmjUX6 — indiainlast24hr (@indiain24hr) May 24, 2026

क्या है पूरा मामला? घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी मासूम

यह दुखद घटना सुलूर इलाके की है, जहां 10 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई. काफी खोजबीन के बाद उसका शव स्थानीय तालाब के पास बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस को अंदेशा है कि बच्ची की गला घोंटकर (Strangled) हत्या की गई है.

दूसरी ओर, पीड़ित परिवार और स्थानीय निवासियों ने आशंका जताई है कि हत्या से पहले मासूम के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) किया गया था. इस बर्बरता के खिलाफ स्थानीय लोगों और परिजनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर कड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया है.

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग

वीडियो के वायरल होने के बाद एक्स (X) और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की मांग कर रहे हैं. इस पर टिप्पणी करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह व्यवहार दिखाता है कि इन अधिकारियों में न्यूनतम मानवीय संवेदना भी नहीं बची है. इतने गंभीर और संवेदनशील पदों पर बैठे लोगों का यह रवैया डराने वाला है. उच्च अधिकारियों को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.'

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में तनाव कम करने और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है, लेकिन इस वीडियो ने पुलिस की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है.