Bihar Heatwave: बिहार में भीषण लू का प्रकोप, वैशाली जिला प्रशासन का बड़ा फैसला; बच्चों की सेहत को देखते हुए 31 मई तक आठवीं कक्षा तक के स्कूल बंद

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

पटना, 25 मई: बिहार (Bihar) के अधिकांश जिलों में इन दिनों आसमान से बरसती आग और प्रचंड लू (Heatwave) ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. लगातार बढ़ते तापमान और चिलचिलाती धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को देखते हुए वैशाली जिला प्रशासन ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षात्मक कदम उठाया है. वैशाली की जिला मजिस्ट्रेट (DM) वर्षा सिंह ने सोमवार को एक आधिकारिक निर्देश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल आगामी 31 मई तक बंद करने का आदेश दिया है. प्रशासन ने साफ किया है कि यह फैसला बच्चों को हीटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन (Heatstroke and Dehydration) जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए लिया गया है. यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh Heatwave Alert: मध्य प्रदेश में 'नौतपा' का प्रचंड टॉर्चर, खजुराहो-नौगांव में पारा 45.8 डिग्री के पार; भोपाल सहित 25 जिलों में 'रेड ज़ोन' और हीटवेव का अलर्ट

प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, 31 मई तक वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूल, निजी सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, प्री-स्कूल (Play Schools) और आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस अवधि के दौरान न केवल नियमित कक्षाएं बल्कि किसी भी प्रकार की खेलकूद, एक्स्ट्रा-करिकुलिर या गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

डीएम वर्षा सिंह ने सभी स्कूल प्रबंधनों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है और स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में बच्चों को स्कूल परिसर में एकत्रित नहीं किया जाना चाहिए. आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

सभी विभागों को अलर्ट, स्थगित गतिविधियों को बाद में कराने के निर्देश

वैशाली जिला प्रशासन ने इस निर्देश के सुचारू कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सभी ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDOs) को आधिकारिक तौर पर सूचित कर दिया है. जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रशासन बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है.

इसके साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि इस बंदी के कारण जो भी परीक्षाएं या आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित या स्थगित हुई हैं, उन्हें जून महीने में स्थितियां सामान्य होने पर दोबारा री-शेड्यूल (Reschedule) किया जाए.

गया और औरंगाबाद में पारा 42 डिग्री के पार, पटना में उमस ने बढ़ाई बेचैनी

मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में बिहार के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच या उससे ऊपर बना हुआ है. इस समय राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से सबसे ज्यादा तप रहे हैं, जिनमें गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, अरवल और जहानाबाद जिलों में तापमान सबसे उच्चतम स्तर पर दर्ज किया गया है.

राजधानी पटना की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है, जहां 40 डिग्री से ऊपर चल रहे तापमान के साथ उच्च आर्द्रता (High Humidity) ने उमस बढ़ा दी है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं.