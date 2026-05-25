Madhya Pradesh Heatwave Alert: मध्य प्रदेश में 'नौतपा' का प्रचंड टॉर्चर, खजुराहो-नौगांव में पारा 45.8 डिग्री के पार; भोपाल सहित 25 जिलों में 'रेड ज़ोन' और हीटवेव का अलर्ट

भीषण गर्मी और लू का प्रकोप (Photo Credits: File Image)

भोपाल, 25 मई: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अधिकांश हिस्सों में सूरज के तीखे तेवरों ने आम जनजीवन को पूरी तरह बेहाल कर दिया है. राज्य में इस समय प्रचंड लू (Heatwave) का दौर चल रहा है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है. मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Centre), भोपाल (Bhopal) ने सोमवार को राज्य के 25 प्रमुख जिलों के लिए गंभीर चेतावनी (Alert) जारी की है. मौसम बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे उच्चतम तापमान खजुराहो और नौगांव में 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और अधिक आक्रामक होने की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, May 25: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-यूपी में लू का अलर्ट, चेन्नई समेत दक्षिण भारत में बारिश के आसार; जानें मायानगरी मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

पूर्वी और उत्तरी जिलों में 'रेड ज़ोन' का खतरा, खजुराहो सबसे गर्म

मौसम विभाग द्वारा जारी सैटेलाइट हीट इंडेक्स मैप (Heat Index Maps) के अनुसार, 25 और 26 मई को राज्य के एक बड़े हिस्से, विशेषकर उत्तरी और पूर्वी जिलों में उमस और तपन के कारण बेचैनी का स्तर 'खतरनाक' श्रेणी में रहने वाला है. Datia, खजुराहो और नौगांव में आधिकारिक तौर पर 'सीवियर हीटवेव' दर्ज की गई है.

चेतावनी मानचित्रों में कई उत्तरी और पूर्वी जिलों को 'रेड ज़ोन' (गंभीर लू की श्रेणी) में चिह्नित किया गया है. सोमवार को राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तापमान 42 से 44 डिग्री और पूर्वी हिस्सों में 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है.

एक तरफ तपती धूप, दूसरी तरफ देवास और सीहोर में धूलभरी आंधी

मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय एक अनूठा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है. जहाँ आधा राज्य भीषण तपन से झुलस रहा है, वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान बड़वानी, बुरहानपुर, देवास और धार जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है. इसके अलावा देवास, दक्षिणी खरगोन और दक्षिणी सीहोर के कुछ इलाकों में तेज धूलभरी आंधी (Duststorm) ने भी दस्तक दी, जिससे कुछ समय के लिए दृश्यता प्रभावित हुई.

इन 25 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को जिन प्रमुख क्षेत्रों के लिए लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है, उनमें राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग के जिले शामिल हैं.

मुख्य रूप से सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवारी, राजगढ़, आगर, दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, मैहर, नर्मदापुरम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर कलां सहित आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है.

त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क, एडवाइजरी जारी

वर्तमान में गंगा दशहरा और आगामी बकरीद के त्योहारों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की हैं. नागरिकों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

बाहर निकलने पर हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने, सिर को ढंककर रखने और लगातार ओआरएस (ORS), नींबू पानी या पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करने की अपील की गई है. खेतों में काम करने वाले किसानों और निर्माण मजदूरों को भी अपने काम के घंटे सुबह और शाम के समय री-शेड्यूल करने के निर्देश दिए गए हैं.